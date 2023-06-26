Línea 712:

Creación de una línea para asumir los servicios escolares de las actuales líneas 710 y 711

Sirviendo a escuelas en:

o Georges Brassens College en Saint-Mard

o Lycée Charles-de-Gaulle en Longperrier

o Pierre de Coubertin, Henri IV y Jean Rose en Meaux

Desde el 11 de septiembre de 2023:

712 D: nuevo trayecto a las 18:40 desde la estación Meaux hasta la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard.

712 E: nueva carrera a las 8:15 de la mañana desde la estación Dammartin Juilly-Saint-Mard para la segunda entrada de las escuelas privadas de Meaux.