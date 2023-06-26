Desde el 4 de septiembre de 2023, algunas líneas escolares han sido renumeradas. Para consultar el número de tu línea, descarga la tabla de correspondencia adjunta .
Línea 712:
- Creación de una línea para asumir los servicios escolares de las actuales líneas 710 y 711
- Sirviendo a escuelas en:
o Georges Brassens College en Saint-Mard
o Lycée Charles-de-Gaulle en Longperrier
o Pierre de Coubertin, Henri IV y Jean Rose en Meaux
Desde el 11 de septiembre de 2023:
712 D: nuevo trayecto a las 18:40 desde la estación Meaux hasta la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: nueva carrera a las 8:15 de la mañana desde la estación Dammartin Juilly-Saint-Mard para la segunda entrada de las escuelas privadas de Meaux.
Línea 713:
- Creación de una línea para asumir los servicios escolares de las líneas 703, 705 y 753
- Sirviendo a escuelas en:
o Colegio Nicolas Tronchon en Saint-Soupplets
o Instituto Charlotte Delbo en Dammartin-en-Goele
o Colegio Jean des Barres en Oissery
Línea 714:
- Sirviendo a escuelas en:
o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose en Meaux
o Instituto Jean Vilar en Meaux
o Colegio Nicolas Tronchon en Saint-Soupplets
A partir del 11 de septiembre de 2023, la línea 714A dará servicio a nuevas paradas en el municipio de Saint-Soupplets.
Línea 715:
- Fusión de las líneas 751 y 755
- Servicio más rápido hasta el Lycée Charles de Gaulle en Longperrier
- El servicio al Lycée Charles de Gaulle se pospone a la línea 711 para los municipios de Moussy-le-Neuf y Moussy-le-Vieux
Línea 716:
- La línea 756 se renumera como 716
Línea 719:
- El 749 fue renumerado como 719