Descubre tus nuevas elecciones escolares

Publicado el

Lectura 2 min

Desde el 4 de septiembre de 2023, el servicio a las escuelas se presta mediante nuevas líneas escolares

Desde el 4 de septiembre de 2023, algunas líneas escolares han sido renumeradas. Para consultar el número de tu línea, descarga la tabla de correspondencia adjunta .

Línea 712:

  • Creación de una línea para asumir los servicios escolares de las actuales líneas 710 y 711
  • Sirviendo a escuelas en:
    o Georges Brassens College en Saint-Mard
    o Lycée Charles-de-Gaulle en Longperrier
    o Pierre de Coubertin, Henri IV y Jean Rose en Meaux

Desde el 11 de septiembre de 2023:

712 D: nuevo trayecto a las 18:40 desde la estación Meaux hasta la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard.

712 E: nueva carrera a las 8:15 de la mañana desde la estación Dammartin Juilly-Saint-Mard para la segunda entrada de las escuelas privadas de Meaux.

Consulta el horario de tu línea 712 a partir del 11 de septiembre de 2023

Línea 713:

  • Creación de una línea para asumir los servicios escolares de las líneas 703, 705 y 753
  • Sirviendo a escuelas en:
    o Colegio Nicolas Tronchon en Saint-Soupplets
    o Instituto Charlotte Delbo en Dammartin-en-Goele
    o Colegio Jean des Barres en Oissery

Consulta el horario de tu línea 713

Línea 714:

  • Sirviendo a escuelas en:
    o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose en Meaux
    o Instituto Jean Vilar en Meaux
    o Colegio Nicolas Tronchon en Saint-Soupplets

A partir del 11 de septiembre de 2023, la línea 714A dará servicio a nuevas paradas en el municipio de Saint-Soupplets.

Consulta el horario de tu línea 714 desde el 11 de septiembre de 2023

Línea 715:

  • Fusión de las líneas 751 y 755
  • Servicio más rápido hasta el Lycée Charles de Gaulle en Longperrier
  • El servicio al Lycée Charles de Gaulle se pospone a la línea 711 para los municipios de Moussy-le-Neuf y Moussy-le-Vieux

Consulta el horario de tu línea 715

Línea 716:

  • La línea 756 se renumera como 716

Línea 719:

  • El 749 fue renumerado como 719

Consulta el horario de tu línea 716

Consulta el horario de tu línea 719

Consulta el folleto para saber qué línea escolar tomar de tu municipio.

