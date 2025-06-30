A continuación, los cambios:
Las paradas que se volverán a atender son:
- Ernest Lavisse
- Borde del Bosque
- Gran Cinturón
- La Bruyère
Las paradas que ya no se atendrán son:
- Boulevard Rose, aplazado hasta Foch Constanti (350 m, 5 min andando)
- Sorbiers, pospuesto a Saint-Anne (300 m, 4 min andando)
- Simonet, transferido a Foch Flament (220 m, 3 min caminando)
La parada Foch Justice se mantiene en su ubicación habitual, la avenida del Mariscal Foch.
La dirección del tráfico cambia en la Avenue du Maréchal Foch:
- Los autobuses de la línea volverán a circular en ambas direcciones por la Avenue du Maréchal Foch. Consulta el destino que aparece en la parte delantera del vehículo.