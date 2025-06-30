¡A partir del 7 de julio, la ruta de la línea 5 cambia!

Publicado el

Lectura 1 min

A partir del 7 de julio, la línea 5 volverá a dar servicio al distrito de Bruyère en Poissy.

A continuación, los cambios:

Las paradas que se volverán a atender son:

  • Ernest Lavisse
  • Borde del Bosque
  • Gran Cinturón
  • La Bruyère

 Las paradas que ya no se atendrán son:

  • Boulevard Rose, aplazado hasta Foch Constanti (350 m, 5 min andando)
  • Sorbiers, pospuesto a Saint-Anne (300 m, 4 min andando)
  • Simonet, transferido a Foch Flament (220 m, 3 min caminando)

 

La parada Foch Justice se mantiene en su ubicación habitual, la avenida del Mariscal Foch.

La dirección del tráfico cambia en la Avenue du Maréchal Foch:

  • Los autobuses de la línea volverán a circular en ambas direcciones por la Avenue du Maréchal Foch.  Consulta el destino que aparece en la parte delantera del vehículo.

Horario: línea 5

 -  1.8 MB

Mapa de la línea 5

 -  822.8 KB