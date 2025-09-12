Noticias similares

Una ruta en el corazón del patrimonio local
Tanto si eres residente como visitante, solo, con amigos o familia, el sendero Baludik te ofrece la oportunidad de (re)descubrir Saint-Germain-en-Laye desde un nuevo ángulo.
En cada etapa, acertijos e historias te permiten aprender más sobre los lugares emblemáticos de la ciudad y las personalidades que han marcado su historia, como Claude Debussy.
Visitarás lugares imprescindibles como el Museo Maurice Denis, el Teatro Alexandre Dumas o la Agencia de Autobuses del territorio de Saint Germain Boucles de Seine.
Una experiencia sencilla y accesible
Gracias a un servicio regular y horarios adaptados a tus viajes diarios y salidas culturales, puedes organizar fácilmente tu ruta, combinando caminata y transporte según tu ritmo.
Así, tus líneas de autobús se convierten en el hilo conductor de tu experiencia, facilitando el viaje entre las distintas etapas.
¡Tú decides!
Descarga la app Baludik, elige la ruta "Viaje en autobús para descubrir a las personas famosas de Saint-Germain-en-Laye" y déjate guiar:
- Salida: Ayuntamiento de Saint-Germain-en-Laye
- Duración indicativa: aproximadamente 1h30
- Líneas usadas: R1, R2N, R4
¡Una sorpresa espera a los primeros jugadores que completen el recorrido!