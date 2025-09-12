Noticias similares

Una ruta en el corazón del patrimonio local

Tanto si eres residente como visitante, solo, con amigos o familia, el sendero Baludik te ofrece la oportunidad de (re)descubrir Saint-Germain-en-Laye desde un nuevo ángulo.

En cada etapa, acertijos e historias te permiten aprender más sobre los lugares emblemáticos de la ciudad y las personalidades que han marcado su historia, como Claude Debussy.

Visitarás lugares imprescindibles como el Museo Maurice Denis, el Teatro Alexandre Dumas o la Agencia de Autobuses del territorio de Saint Germain Boucles de Seine.