Estas dos nuevas líneas circularán en un bucle, cada una en una dirección, desde la estación de Sartrouville, donde compartirán el mismo andén (andén A2). Facilitarán la conexión entre los distintos distritos de tu ciudad y mejorar tu oferta de transporte, como Fresnay/Vieux Pays y Vaudoire/Centreville, que se beneficiarán de autobuses adicionales.
Las líneas 25 y 26 te ofrecerán una oferta que se adapte mejor a tus hábitos de viaje, todos los días de la semana.
Nuevas paradas atendidas en las líneas 25 y 26
Las paradas "La Garenne" y "Vendanges", que anteriormente eran atendidas por las líneas 30-05, ahora serán operadas por las líneas 25 y 26.
El servicio a los distritos de Fresnay/Vieux Pays y Vaudoire/Centre-ville mejorará con el paso de las líneas 25 y 26 y sus nuevas paradas "Poste", "Masures", "Temple", "Docteur Roux", "Martial Dechard", "Mont Olivet", "Eglise", "Roosevelt" y "Suger", además de las líneas 1, 9, 30-05 y 272.
Autobuses adicionales los sábados
Hasta ahora, la línea 5 ofrecía un autobús cada 60 minutos.
A partir del 6 de enero, las líneas 25 y 26 mejorarán esta frecuencia con un autobús cada 45 minutos los sábados por la mañana y otro cada 30 minutos los sábados por la tarde.
NEW, autobuses los domingos
Con la línea 5, no circulaban autobuses los domingos. Con las líneas 25 y 26, puedes recorrer Sartrouville en cualquier dirección que quieras con un autobús cada 70 minutos los domingos, en cada línea.
Pero también, autobuses extra fuera de las horas punta, entre semana y por la tarde
Durante la semana, las frecuencias mejorarán en horas valle y por la tarde con un autobús cada 30 minutos, donde se puede esperar hasta 55 minutos.
Las líneas 25 y 26 también ofrecen un rango más amplio, con autobuses que circulan hasta las 22:00, no solo entre semana, sino también los sábados y domingos.