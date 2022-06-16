¡Descubre la nueva línea escolar 115 entre Jouy-en-Josas y las escuelas de Versalles!

Publicado el

Lectura 1 min

Desde el 1 de septiembre de 2022, los servicios de la línea 22 que circula entre Pointe Ouest y Versailles, Gare Rive Gauche o Lycée Jules Ferry son asumidos por la nueva línea escolar regular 115.

En Versalles, el servicio que ofrece la línea 115 se adapta:

·         La parada de Vergennes ya no está atendida (paradas de aplazamiento: Hôtel de Ville o Gare des Chantiers États Généraux)

·         Actualmente, la Gare des Chantiers se desatende desde la parada Gare des Chantiers - Etats Généraux, situada en la rue des Etats Généraux y la rue des Chantiers (la línea 22 sigue dando servicio a la parada Gare des Chantiers - Abbé Rousseaux)

·         Se propone una nueva parada en la rue des États Généraux: Noailles.

Gracias a la creación de la línea 115, la línea 22 ahora ofrece una operación más sencilla con terminales idénticos de salida y llegada.

Mapa de la línea 22

De igual modo, ya no será necesario que los estudiantes de secundaria y bachillerato del distrito de Metz en Jouy-en-Josas busquen los horarios que les corresponden entre las muchas salidas que ofrece la línea 22. ¡Solo tienen que consultar los horarios de la nueva línea 115 para tenerlos fácilmente!