En Versalles, el servicio que ofrece la línea 115 se adapta:
· La parada de Vergennes ya no está atendida (paradas de aplazamiento: Hôtel de Ville o Gare des Chantiers États Généraux)
· Actualmente, la Gare des Chantiers se desatende desde la parada Gare des Chantiers - Etats Généraux, situada en la rue des Etats Généraux y la rue des Chantiers (la línea 22 sigue dando servicio a la parada Gare des Chantiers - Abbé Rousseaux)
· Se propone una nueva parada en la rue des États Généraux: Noailles.
Gracias a la creación de la línea 115, la línea 22 ahora ofrece una operación más sencilla con terminales idénticos de salida y llegada.
De igual modo, ya no será necesario que los estudiantes de secundaria y bachillerato del distrito de Metz en Jouy-en-Josas busquen los horarios que les corresponden entre las muchas salidas que ofrece la línea 22. ¡Solo tienen que consultar los horarios de la nueva línea 115 para tenerlos fácilmente!