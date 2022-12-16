¡Suscríbete a la información de tráfico de tu línea en 3 clics!

Publicado el

Lectura 1 min

Para suscribirte a la información de tráfico de tu línea, nada podría ser más sencillo: ¡sigue los 3 pasos!

1. Abro mi aplicación IDF Mobilités y hago clic en Horarios

Paso 1: Inicio mi aplicación IDF Mobilités y hago clic en Horarios

Paso 1: Inicio mi aplicación IDF Mobilités y hago clic en Horarios

2. Selecciono BUS, busco mi línea y la selecciono

Paso 2: Selecciono BUS, busco mi línea y la selecciono

Paso 2: Selecciono BUS, busco mi línea y la selecciono

3. Selecciono la campana.

Mi línea es la favorita y ahora recibiré toda la información de tráfico.

¡Puedo hacer esto para varias líneas!

Paso 3: Selecciono la campana. Mi línea es la favorita y ahora recibiré toda la información de tráfico. ¡Puedo hacer esto para varias líneas!

Paso 3: Selecciono la campana. Mi línea es la favorita y ahora recibiré toda la información de tráfico. ¡Puedo hacer esto para varias líneas!

Noticias similares