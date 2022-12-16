Noticias similares

Para suscribirte a la información de tráfico de tu línea, nada podría ser más sencillo: ¡sigue los 3 pasos!
Paso 1: Inicio mi aplicación IDF Mobilités y hago clic en Horarios
Paso 2: Selecciono BUS, busco mi línea y la selecciono
Paso 3: Selecciono la campana. Mi línea es la favorita y ahora recibiré toda la información de tráfico. ¡Puedo hacer esto para varias líneas!