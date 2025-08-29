¡Encontrar tu horario de autobús nunca ha sido tan rápido!
Ahora, la mayoría de nuestros horarios en las paradas muestran un código QR. Escaneándolo con tu smartphone, puedes acceder directamente a la información de la parada y de tu línea.
Puedes:
- Consulta los horarios en tiempo real de tu línea
- También puedes ver todas las demás líneas de autobús que sirven a la misma parada, incluso desde otro territorio
- Conoce las interrupciones actuales en tu línea
- Encuentra el horario completo de tu línea
- Accede al mapa detallado de la línea para planificar mejor tus viajes.