Nuevo: escanea el código QR en tu horario y encuentra tus pasajes de autobús en tiempo real

Publicado el

Lectura 1 min

¡Buenas noticias! Los horarios de tus paradas de autobús están cambiando. A partir de ahora, escaneando el código QR de cada horario, podrás acceder a los horarios directamente desde tu smartphone en tiempo real. Y eso no es todo: también puedes encontrar información sobre otras líneas que sirven a la misma parada.

¡Encontrar tu horario de autobús nunca ha sido tan rápido!

Ahora, la mayoría de nuestros horarios en las paradas muestran un código QR. Escaneándolo con tu smartphone, puedes acceder directamente a la información de la parada y de tu línea.

Puedes:

  • Consulta los horarios en tiempo real de tu línea
  • También puedes ver todas las demás líneas de autobús que sirven a la misma parada, incluso desde otro territorio
  • Conoce las interrupciones actuales en tu línea
  • Encuentra el horario completo de tu línea
  • Accede al mapa detallado de la línea para planificar mejor tus viajes.

¡Una forma práctica y rápida de preparar y anticipar mejor tus viajes, estés donde estés!