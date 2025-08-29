Nuevo: escanea el código QR en tu horario y encuentra tus pasajes de autobús en tiempo real

¡Buenas noticias! Los horarios de tus paradas de autobús están cambiando. A partir de ahora, escaneando el código QR de cada horario, podrás acceder a los horarios directamente desde tu smartphone en tiempo real. Y eso no es todo: también puedes encontrar información sobre otras líneas que sirven a la misma parada.