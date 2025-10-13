Adopta el reflejo correcto: subo, valido.

En el territorio de Saint Germain Boucles de Seine, como en todo Île-de-France, validar tu billete de transporte es un gesto sencillo y esencial. ¿Y si, en cada ascenso, empezaras tu camino con total tranquilidad?

Validar tu billete, un gesto simple y obligatorio en los autobuses.

¡Viajar significa validar incluso si eres suscriptor!

Antes de disfrutar de la última Palma de Oro, coges entrada, incluso si tienes abono de temporada.

En el autobús,es lo mismo: la validación es esencial para viajar en buena situación, incluso con abono de temporada.

Así que, cada vez que escalo, adopto el reflejo de validación y evito una multa de 35 €.

¡Validar significa garantizar un lugar para todos!

Antes de entrar en la cafetería, cogemos una entrada para asegurarnos de disfrutar del mejor steak frites.

En tus líneas, es lo mismo: validar en cada embarque significa permitir que Île-de-France Mobilités conozca el número de pasajeros y ajuste la oferta de transporte según las necesidades.

Así que, con cada escalada, adopto el reflejo de validación y contribuyo a la mejora de mis futuros viajes.

En el transporte público, cada validación cuenta.

Este pequeño gesto diario tiene un impacto concreto para ti y para todos los pasajeros, ya que te permite:

  • Asegura tus viajes y viaja con tranquilidad.
  • Ayudando a mejorar la movilidad del mañana.

Un pitido es todo lo que hace falta para empezar tu viaje. ¡Subo, valido!

