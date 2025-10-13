¡Viajar significa validar incluso si eres suscriptor!
Antes de disfrutar de la última Palma de Oro, coges entrada, incluso si tienes abono de temporada.
En el autobús,es lo mismo: la validación es esencial para viajar en buena situación, incluso con abono de temporada.
Así que, cada vez que escalo, adopto el reflejo de validación y evito una multa de 35 €.
¡Validar significa garantizar un lugar para todos!
Antes de entrar en la cafetería, cogemos una entrada para asegurarnos de disfrutar del mejor steak frites.
En tus líneas, es lo mismo: validar en cada embarque significa permitir que Île-de-France Mobilités conozca el número de pasajeros y ajuste la oferta de transporte según las necesidades.
Así que, con cada escalada, adopto el reflejo de validación y contribuyo a la mejora de mis futuros viajes.
En el transporte público, cada validación cuenta.
Este pequeño gesto diario tiene un impacto concreto para ti y para todos los pasajeros, ya que te permite:
- Asegura tus viajes y viaja con tranquilidad.
- Ayudando a mejorar la movilidad del mañana.
Un pitido es todo lo que hace falta para empezar tu viaje. ¡Subo, valido!