Una bienvenida local

Situada en la Place André Malraux, a un paso de la estación de tren de Saint-Germain-en-Laye, en pleno corazón de tu territorio, la Agencia de Autobuses te abre sus puertas durante toda la semana.

Tanto si eres alumno, estudiante, persona activa, residente de la zona de Saint-Germain Boucles de Seine o simplemente de paso, nuestro equipo te apoyará en todos los procedimientos relacionados con el transporte.