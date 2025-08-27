Una bienvenida local
Situada en la Place André Malraux, a un paso de la estación de tren de Saint-Germain-en-Laye, en pleno corazón de tu territorio, la Agencia de Autobuses te abre sus puertas durante toda la semana.
Tanto si eres alumno, estudiante, persona activa, residente de la zona de Saint-Germain Boucles de Seine o simplemente de paso, nuestro equipo te apoyará en todos los procedimientos relacionados con el transporte.
Tu vida diaria se hace más fácil
Más que un simple punto de venta, la Agencia de Autobuses es un espacio diseñado para facilitarte la vida.
Recargando tu tarjeta Navigo en el último momento, recogiendo un folleto de horarios, resolviendo un problema de suscripción o siendo asesorado sobre tus elecciones, aquí cada paso se vuelve más rápido.
Un relé para tus procedimientos online
Your Bus Agency también es un vínculo directo con el mundo digital de Île-de-France Mobilités. Acceso a información en tiempo real, multas desmaterializadas o objetos perdidos, te acompañan en cada paso.
¿Una bolsa o un teléfono olvidados en un autobús?
¡Decláralo online y ven a recogerlo directamente en la Agencia si lo hemos encontrado!
Para encontrar todas las noticias de tu territorio, visita la cuenta X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM