Paradas sin cambios, horarios adaptados
La ruta y las paradas de tu autobús en la línea 262 se mantienen en regla. Los horarios y la frecuencia se adaptan, con una amplitud ligeramente extendida durante la semana y los fines de semana.
Nuevo procedimiento para tickets SMS
Para comprar tus entradas por SMS, ahora debes enviar ARGBDS al 93100.
Nuevos contactos
Para acceder a toda la información práctica sobre tu territorio de Argenteuil Boucles de Seine, ¡estás en la dirección correcta! Ve al principio de esta página para descargar tu horario, ponerte en contacto con nosotros o informarte sobre la situación del tráfico.
Para seguir las noticias de tu línea de autobús en la red social X, simplemente añade la cuenta de @ARGBDS_IDFM a tus favoritas.
Y si tienes alguna pregunta, llámanos a la línea dedicada al 0800 10 20 20 (servicio y llamada gratuita).