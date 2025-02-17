Nuevos contactos para la línea 262

Publicado el

Lectura 1 min

Desde el 3 de marzo, la línea de autobús 262 GARE DE MAISONS-LAFFITTE <> PONT DE BEZONS cambia de interlocutor. Las paradas se mantienen igual, solo que los horarios se adaptan.

Paradas sin cambios, horarios adaptados

La ruta y las paradas de tu autobús en la línea 262 se mantienen en regla. Los horarios y la frecuencia se adaptan, con una amplitud ligeramente extendida durante la semana y los fines de semana.

Consulta el nuevo horario

Nuevo procedimiento para tickets SMS

Para comprar tus entradas por SMS, ahora debes enviar ARGBDS al 93100.

Nuevos contactos

Para acceder a toda la información práctica sobre tu territorio de Argenteuil Boucles de Seine, ¡estás en la dirección correcta! Ve al principio de esta página para descargar tu horario, ponerte en contacto con nosotros o informarte sobre la situación del tráfico.

Para seguir las noticias de tu línea de autobús en la red social X, simplemente añade la cuenta de @ARGBDS_IDFM a tus favoritas.

Y si tienes alguna pregunta, llámanos a la línea dedicada al 0800 10 20 20 (servicio y llamada gratuita).

¡Estamos en contacto!