Con la renumeración de las líneas, descubre el nuevo código SMS Ticket en el territorio de Roissy Est a partir del 22 de abril de 2024.

Publicado el

A bordo, no necesitas cambio, ¡puedes comprar un billete de autobús con un simple SMS!

La renumeración de líneas en el territorio de Roissy Est va acompañada de un nuevo código SMS, ¡con un código por línea!

¿Cómo funciona?

  1. Envía el código BUS + número de línea al 93100 por SMS, por ejemplo BUS2116, 2118...
  2. Recibe tu ticket SMS
  3. Viaja en tu línea

Válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2,50 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

El Ticket de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en la línea de autobús utilizada.  Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web:
Sección Île-de-France Mobilités > Prices.