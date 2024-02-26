La renumeración de líneas en el territorio de Roissy Est va acompañada de un nuevo código SMS, ¡con un código por línea!
¿Cómo funciona?
- Envía el código BUS + número de línea al 93100 por SMS, por ejemplo BUS2116, 2118...
- Recibe tu ticket SMS
- Viaja en tu línea
Válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2,50 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.
El Ticket de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en la línea de autobús utilizada. Se te cargará a tu factura del móvil.
Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web:
Sección Île-de-France Mobilités > Prices.