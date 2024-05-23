Haz que reparen tu bicicleta gratis en la estación de autobuses de Magny-en-Vexin el 28 de mayo de 14:00 a 18:00
Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2024 , el lunes 3 de junio, Île-de-France Mobilités desea promoverte y apoyarte en el uso de este medio de transporte suave. Así, en la región de Vexin, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en estaciones de tren.
Encuéntrenos en la estación de Magny-en-Vexin el martes 28 de mayo, de 14:00 a 18:00.
Todas las reparaciones ofrecidas in situ son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste.
Para obtener más información y toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (antes Twitter): @Vexin_IDFM