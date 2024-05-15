Haz que reparen tu bicicleta gratis en la estación de Aulnay-sous-Bois el lunes 3 de junio de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2024 , el lunes 3 de junio, Île-de-France Mobilités desea promoverte y apoyarte en el uso de este medio de transporte suave. Por ejemplo, en la zona de Terres d'Envol, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en estaciones.
Conoce a nuestros equipos en la estación de Aulnay-sous-Bois el lunes 3 de junio, de 8 a.m. a 12 p.m. y de 14:00 a 6 p.m.
Todas las reparaciones que se ofrecen in situ son GRATUITAS para los viajeros y ¡se pueden proporcionar las piezas necesarias!
Para obtener más información y toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (antes Twitter): @Envol_IDFM