Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2024 , el lunes 3 de junio, Île-de-France Mobilités desea promoverte y apoyarte en el uso de este medio de transporte suave. Por ejemplo, en la zona de Terres d'Envol, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en estaciones.