Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2024 , el lunes 3 de junio, Île-de-France Mobilités desea promoverte y apoyarte en el uso de este medio de transporte suave. Así, en la zona de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en las estaciones.