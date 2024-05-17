Haz que reparen tu bicicleta gratis en la estación Juvisy-sur-Orge, aparcamiento para bicicletas en el lado del Ayuntamiento el 3 de junio de 15:00 a 18:30.
Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2024 , el lunes 3 de junio, Île-de-France Mobilités desea promoverte y apoyarte en el uso de este medio de transporte suave. Así, en la zona de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en las estaciones.
Conoce a nuestros equipos en la estación Juvisy-sur-Orge, en el parque de bicicletas del lado del Ayuntamiento, el lunes 3 de junio, de 15:00 a 18:30.
Todas las reparaciones ofrecidas in situ son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste.
Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @CoeurEs_IDFM