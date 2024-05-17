¿Necesitas reparar tu moto?

Publicado el

Lectura 1 min

¡Ven y aprovecha el puesto gratuito de distribución de bicicletas en la estación Enghien-les-Bains!

Haz que reparen tu moto gratis en la estación de Enghien-les-Bains

Haz que reparen tu bicicleta gratis en la estación de Enghien-les-Bains el viernes 7 de junio de 16:00 a 19:00

Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2024 , el viernes 7 de junio, Île-de-France Mobilités quiere promocionarle y apoyarte en el uso de este medio de transporte blando. Así, en el territorio del Vallée de Montmorency, Île-de-France Mobilités está organizando un puesto de reparación de bicicletas en la estación.

Conoce a nuestros equipos en la estación Enghien-les-Bains el viernes 7 de junio, de 16:00 a 19:00.

Todas las reparaciones que se ofrecen in situ son GRATUITAS para los viajeros y ¡se pueden proporcionar las piezas necesarias!

Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM