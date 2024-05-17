Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 2024 , el viernes 7 de junio, Île-de-France Mobilités quiere promocionarle y apoyarte en el uso de este medio de transporte blando. Así, en el territorio del Vallée de Montmorency, Île-de-France Mobilités está organizando un puesto de reparación de bicicletas en la estación.