Noticias similares

Pronto se encontrarán dos plazas de aparcamiento para bicicletas en tu territorio de Cœur d'Essonne, en las estaciones de Égly y Breuillet - Bruyères-le-Châtel, con plazas gratuitas de acceso gratuito y sin suscripción, así como plazas cerradas y seguras accesibles por suscripción.

Aviso para ciclistas cotidianos o ocasionales: a partir del 2 de febrero de 2026, encontrarás plazas de aparcamiento para bicicletas que pueden llegar fácilmente a tu autobús o estación.

Taquillas accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Estación Egly: 10 espacios seguros y 10 espacios de acceso libre

Estación Breuillet - Bruyères-le-Châtel: 20 plazas seguras y 10 plazas de acceso libre

¿Cómo funciona?

Suscríbete a una suscripción diaria, mensual o anual y accede al aparcamiento para bicicletas con tu Navigo o Navigo Easy.

Los poseedores de una suscripción anual Navigo, imagineR a la escuela/estudiante son gratuitos.