Noticias similares

Encuentra las últimas noticias en tus líneas en la región del Marne y el Sena en tu página local de noticias en la web de Île-de-France Mobilités

Desde el 1 de agosto, tus contactos cambian pero tus líneas permanecen.

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr

Y en la cuenta de Twitter del territorio @MarneSeine_IDFM (@ReseauBusSTRAV hasta el 31 de julio).

No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.

Aquí explicamos todo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Lista de municipios atendidos: Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Crosnes, Yerres, Brunoy, Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Noiseau, La Queue-en-Brie, Pontault-Combault, Ormesson-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Chennevières-sur-Marne, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Servon, Mandres-les-Roses, Férolles-Attilly y Périgny.