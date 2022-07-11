El nuevo territorio de Essonne Suroeste está compuesto por 64 municipios e incluye 3 zonas habitables:
- El sector de Étampois
- El sector de Dourdanais
- El sector entre Juine y Renarde, alrededor de Étréchy y Lardy.
Este territorio tiene:
- 46 líneas regulares, incluidas 3 líneas exprés que ofrecen servicios intra e intermunicipales y permiten llegar a las estaciones RER C de la zona y a numerosos lugares de interés (centros de estudio, centros de salud, instalaciones de ocio y deportes, zonas de empleo).
- 3 servicios de transporte bajo demanda, nuevos servicios introducidos el 1 de agosto de 2022, uno en cada uno de los sectores mencionados anteriormente
- 1 servicio de autobús vespertino desde la estación de Étampes.
Tres líneas exprés
Essonne Suroeste – índices de las 3 líneas exprés
- 91-02 : DOURDAN (SNCF) - Parc COURTABOEUF - ORSAY LE GUICHET(RER)
- 91-03 : DOURDAN - LONGVILLIERS - BRIIS-SOUS-FORGES - MASSY
- 91-07 : ÉTAMPES (RER) - LA FORET-LE-ROI - LES GRANGES-LE-ROI - DOURDAN (RER)
El sector de Étampois
Essonne Suroeste – índices de las líneas del sector de Étampois
- 1 : Bois Bourdon - Hospital
- 2 : Croix de Vernailles - Salle des Fêtes
- 3 : Étampes Saint-Martin - Étampes Saint-Pierre
- 5 : Hospital - St Pierre - Hospital
- 6 : Hospital - Saint Martin - Hospital
- 316 : Méréville Montreau - Étampes HLP Bas
- 317 : Estouches - Sellos HLM Bas
- 318 : Estouches Estouches - Etampes HLM Bas
- 319 : Étampes gare - Cerny Lycée
- 330 : Angerville - Étampes - Arpajon
- 331 : Étampes - La Ferté Alais - Arpajon
- 306-04 : Mérobert - St-Escobille - Dourdan
- 306-12 : Monnerville (oficina de correos) - Dourdan (hipódromo)
- 332 : Étampes - Méreville
- 68-13A : Villeconin - Dourdan
- 68-13B : Sermaise - Dourdan
- 913-17A: Mauchamps - Collège de Guinette
- 913-17B : Chauffour lés Etréchy - Collège de Guinette
- 913-17C : Brières-les-Scellés - Etampes
- 913-07 : St-Escobille - Boutervilliers - Étampes
- 913-08 : Étampes – Morigny - Champigny
- 913-10 : Mérobert – Chalo - St-Mars - Étampes
- 913-50 : Étréchy – Étampes
- TàD Stamps
- Servicio vespertino de Étampes
El sector de Dourdanais
Essonne Suroeste – sector de índices de línea del Dourdanais
- 22 : Dourdan – Paray-Douaville
- 41: Estación Dourdan > estación Dourdan vía Boulevard des Alliés
- 42 : Estación de Dourdan > Gare vía Hôpital
- 43S: Piscina - Hipódromo
- 44S: Avenue de Paris - Hipódromo
- 45S: Pantalla de La Perelle - Hipódromo
- 61 : Dourdan - Estación de Dourdan
- 62 : Centro Angervilliers - Dourdan-la-Forêt
- 63 : Monumento a los Limours - Dourdan-la-Forêt
- TàD Dourdan
La zona entre Juine y Renarde, alrededor de Étréchy y Lardy
Essonne Suroeste – Índices de línea sectorial entre Juine y Renarde, alrededor de Étréchy y Lardy
- 104 : Lardy - La Norville
- 320 : Lardy Collège Tillon - Janville-sur-Juine Gillevoisin
- 321 : Lardy Collège Tillon - Lardy 20 rue Panserot
- 322 : Lardy Gare de Bouray - Etampes HLM Bas
- 323 : Lardy Gare de Bouray - Etréchy Gare d'Étréchy
- 324 : Auvers Saint Georges Moulin - estación La Ferté Alais
- 325 : La Ferté Alais Ecole Vieilles Vignes - Cerny Lycée
- 10-01 : Lardy Gare de Bouray - Lardy Gare de Bouray
- 69-09 : Étréchy - Étréchy
- 68-14 : Torfou - Étréchy
- 68-16: Étréchy – Étréchy
- TàD Étréchy / Lardy
Toda la información sobre tus líneas de autobús Essonne Sud Ouest
Para las colas regulares, encuentra toda la información en el portal de Île-de-France Mobilités y en la cuenta de Twitter: @EssonneSO_IDFM
Para servicios de T&D, encuentra toda la información y reserva tu viaje en: tad.idfmobilites.fr