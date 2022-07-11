Bienvenidos al nuevo territorio "Essonne Sud Ouest"

Encuentra toda la información esencial sobre el territorio de Essonne South West.

El nuevo territorio de Essonne Suroeste está compuesto por 64 municipios e incluye 3 zonas habitables:

  1. El sector de Étampois
  2. El sector de Dourdanais
  3. El sector entre Juine y Renarde, alrededor de Étréchy y Lardy.

Este territorio tiene:

  • 46 líneas regulares, incluidas 3 líneas exprés que ofrecen servicios intra e intermunicipales y permiten llegar a las estaciones RER C de la zona y a numerosos lugares de interés (centros de estudio, centros de salud, instalaciones de ocio y deportes, zonas de empleo).
  • 3 servicios de transporte bajo demanda, nuevos servicios introducidos el 1 de agosto de 2022, uno en cada uno de los sectores mencionados anteriormente
  • 1 servicio de autobús vespertino desde la estación de Étampes.

 

Tres líneas exprés

Essonne Suroeste – índices de las 3 líneas exprés

 

El sector de Étampois

Essonne Suroeste – índices de las líneas del sector de Étampois

El sector de Dourdanais

Essonne Suroeste – sector de índices de línea del Dourdanais

La zona entre Juine y Renarde, alrededor de Étréchy y Lardy

Essonne Suroeste – Índices de línea sectorial entre Juine y Renarde, alrededor de Étréchy y Lardy

