El territorio de Vélizy Vallées organiza principalmente el servicio de autobús:
- desde el este y sureste de la comunidad de aglomeración Grand Parc de Versalles: Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay y Viroflay
- y varias comunas vecinas: Magny-les-Hameaux, Saclay y Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Este territorio cuenta con 33 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:
- Más de 20 estaciones y estaciones de la red de tranvías de METRO/RER
- muchos lugares de interés como el centro de Versalles y los centros de empleo de Buc y Les Loges-en-Josas y Vélizy-Villacoublay
- el campus HEC en Jouy-en-Josas, el instituto franco-alemán de Buc y muchos institutos de secundaria y bachillerato de la zona
Cartografía del territorio de los Valles de Vélizy
Las principales estaciones y estaciones de la red de tranvías TREN/RER METRO servidas por las líneas regulares del territorio (excluyendo las líneas escolares)
Tabla de las principales estaciones y estaciones de la red de tranvías TREN/RER METRO servida por las líneas regulares del territorio (excluyendo las líneas escolares)
Líneas regulares que unían el territorio con Versalles
Valles de Vélizy - Índices de las líneas regulares que unen el territorio con Versalles (22, 23, 24, 260, 261, 262, 263, 264)
- Línea 22 – Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace
- Línea 23– Versalles Europa <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6
- Línea 24– Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Vélizy-Villacoublay Centre Comercial
- Línea 260– Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches
- Línea 261– Versalles Gare de Versailles, Château Rive Gauche <> , Buc Haut Pré
- Línea 262– Versalles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Línea 263– Versalles Gare de Versalles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Línea 264– Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas
- Autobús vespertino "Versailles Chantiers " – nuevo servicio desde el 29/08/2022
Líneas regulares que conectan el territorio con las estaciones de Chaville
Vélizy Vallées - Índices de las líneas regulares que conectan el territorio con las estaciones de Chaville (32, 33, 34)
Líneas regulares que unían el territorio con el Pont y el Musée de Sèvres
Valles de Vélizy - Índices de las líneas regulares que unen el territorio con el Puente y el Museo de Sèvres (40, 42, 45)
Líneas regulares que ofrecen servicios locales a Jouy-en-Josas, Saclay y Vélizy-Villacoublay
Vélizy Vallées - Índices de línea regulares que tranquilizan los servicios locales en Jouy-en-Josas, Saclay y Vélizy-Villacoublay (11, 12, 31)
Líneas escolares regulares
A fecha de 1 de septiembre de 2022, 11 de las 15 filas escolares regulares del territorio están cambiando su número. ¡Descubre ahora el nuevo número de tu línea!
Tabla de líneas escolares regulares
* Las salidas de la línea 22 asumidas por la nueva línea 115 son solo aquellas que circulan entre el distrito de Metz en Jouy-en-Josas, la estación Versailles Château Rive Gauche y el instituto Jules Ferry