Encuentra toda la información esencial sobre la zona de Vélizy Vallées.

El territorio de Vélizy Vallées organiza principalmente el servicio de autobús:

  • desde el este y sureste de la comunidad de aglomeración Grand Parc de Versalles: Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay y Viroflay
  • y varias comunas vecinas: Magny-les-Hameaux, Saclay y Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Este territorio cuenta con 33 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:

  • Más de 20 estaciones y estaciones de la red de tranvías de METRO/RER
  • muchos lugares de interés como el centro de Versalles y los centros de empleo de Buc y Les Loges-en-Josas y Vélizy-Villacoublay
  • el campus HEC en Jouy-en-Josas, el instituto franco-alemán de Buc y muchos institutos de secundaria y bachillerato de la zona
Las principales estaciones y estaciones de la red de tranvías TREN/RER METRO servidas por las líneas regulares del territorio (excluyendo las líneas escolares)

Líneas regulares que unían el territorio con Versalles

  • Línea 22  – Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace
  • Línea 23– Versalles Europa <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6
  • Línea 24– Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Vélizy-Villacoublay Centre Comercial
  • Línea 260– Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches
  • Línea 261– Versalles Gare de Versailles, Château Rive Gauche <> , Buc Haut Pré
  • Línea 262– Versalles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  • Línea 263– Versalles Gare de Versalles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  • Línea 264– Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas
  • Autobús vespertino "Versailles Chantiers " – nuevo servicio desde el 29/08/2022

Líneas regulares que conectan el territorio con las estaciones de Chaville

  • Línea 32  – Chaville, Gare de Chaville, Rive Droite <> , campus HEC de Jouy-en-Josas
  • Línea 33– Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Gare de Bièvres
  • Línea 34– Chaville, Gare de Chaville, Rive Droite <> , Vélizy-Villacoublay Centre, Comercial

Líneas regulares que unían el territorio con el Pont y el Musée de Sèvres

  • Línea 40  – Boulogne-Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Inovel Parc Nord
  • Línea 42– Boulogne, Billancourt, Pont de Sèvres <> , Vélizy-Villacoublay, L'Onde, Maison des Arts
  • Línea 45– Sèvres Musée de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Mairie de Vélizy

Líneas regulares que ofrecen servicios locales a Jouy-en-Josas, Saclay y Vélizy-Villacoublay

  • Línea 11  – Gare de Jouy-en-Josas <> Saclay Val d'Albian Villeras
  • Línea 12– Gare de Jouy-en-Josas <> Jouy-en-Josas INRAE
  • Línea 31– Vélizy-Villacoublay Robert Wagner <> Viroflay Chaville-Vélizy Gare

Líneas escolares regulares

A fecha de 1 de septiembre de 2022, 11 de las 15 filas escolares regulares del territorio están cambiando su número. ¡Descubre ahora el nuevo número de tu línea!

* Las salidas de la línea 22 asumidas por la nueva línea 115 son solo aquellas que circulan entre el distrito de Metz en Jouy-en-Josas, la estación Versailles Château Rive Gauche y el instituto Jules Ferry