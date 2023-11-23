Noticias similares

¡Bienvenidos a vuestra página de Noticias de las FDI Oeste!
Desde el 1 de enero de 2024, ¡aquí encontrarás las noticias de todas tus líneas del IDF Oeste!
Línea Exprés 04: Saint-Quentin-en-Yvelines <> Poissy / Peugeot
Línea exprés 16: Prefectura <> de Cergy Saint-Quentin-en-Yvelines
Línea exprés 27: Prefectura <> de Cergy Saint-Germain-en-Laye
Línea exprés 78: Mantes-la-Ville <> Saint-Quentin-en-Yvelines
Línea exprés 80 : Mantes-la-Jolie/ Les <> Mureaux Cergy Préfecture
Línea exprés 307: Vélizy-Villacoublay <> Saint-Quentin-en-Yvelines
Línea exprés 91-10: Aeropuerto <> de Orly Salay <> Saint-Quentin-en-Yvelines
Línea exprés 91-11: Massy-Palaiseau <> Saclay <> Saint-Quentin-en-Yvelines
Líneas 39-12: Centro Tecnológico de Versalles <> Guyancourt
Línea 39-34 : Boulogne-Billancourt <> Technocentre Guyancourt
Línea 475 : París Porte d'Orléans <> Guyancourt / Trappes
Línea 501: Nanterre <> Saint-Quentin-en-Yvelines
Línea 503: Nanterre <> St Quentin-en-Yvelines
Línea 15: Saint-Cloud <> Elancourt / Trappes / Plaisir
Línea 17: Placer Boulogne-Billancourt <>