Organizada en torno a la comunidad de aglomeración de Paris Saclay, vuestra nueva red unificada sirve a los municipios de Massy, Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Orsay y Saclay

El territorio cuenta con 44 líneas regulares de autobús, que permiten llegar a:

· 10 estaciones RER B, 3 estaciones RER C y la estación TGV de Massy

· Un gran número de lugares de interés y centros de empleo , como el parque empresarial Courtaboeuf, la meseta de Saclay o el centro comercial Les Ulis 2

· Campus universitarios y escolares, en particular los campus de la Universidad de París Saclay y las grandes écoles (ENS Paris Saclay, CentraleSupélec, École Polytechnique, etc.)

Nos vemos pronto en tu red.