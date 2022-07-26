¡Bienvenido a tu red de autobuses en la zona de Paris Saclay!

Desde el 1 de agosto de 2022, encontrarás en esta página toda la información esencial para facilitar tu viaje por el territorio.

mapa del territorio de Paris Saclay

Organizada en torno a la comunidad de aglomeración de Paris Saclay, vuestra nueva red unificada sirve a los municipios de Massy, Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Orsay y Saclay

 El territorio cuenta con 44 líneas regulares de autobús, que permiten llegar a:

·       10 estaciones RER B, 3 estaciones RER C y la estación TGV de Massy

·       Un gran número de lugares de interés y centros de empleo , como el parque empresarial Courtaboeuf, la meseta de Saclay o el centro comercial Les Ulis 2

·       Campus universitarios y escolares, en particular los campus de la Universidad de París Saclay y las grandes écoles (ENS Paris Saclay, CentraleSupélec, École Polytechnique, etc.)

