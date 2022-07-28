El territorio de Bièvre organiza principalmente el servicio de autobuses:
- El establecimiento territorial público de Vallée Sud - Grand Paris: los principales municipios implicados son Antony, Châtenay-Malabry, Clamart y Le Plessis-Robinson
- Varios municipios de la comunidad de aglomeración Paris-Saclay: Massy, Verrières-le-Buisson y Wissous
Este territorio tiene 6 líneas regulares y 2 líneas escolares que permiten alcanzar:
Varias estaciones y estaciones de la red Île-de-France Mobilités:
- Las líneas B y C del RER que sirven al territorio al este y al sur
- El tranvía T6 que cruza Clamart y recorre Le Plessis-Robinson
- De TVM a La Croix de Berny
Los principales centros de empleo de la zona:
- El distrito comercial de La Croix de Berny (Antony)
- La zona de negocios Novéos (Le Plessis-Robinson / Clamart)
- El Parque Tecnológico (Le Plessis-Robinson / Clamart)
- Diseño y producción de Schlumberger (Clamart)
- Antonio (Antonio)
Numerosos centros educativos, culturales y sanitarios, como el CREPS d'Île-de-France en Châtenay-Malabry o el hospital Béclère en Clamart
A partir del verano de 2023, podrás tomar el nuevo tranvía T10 que cruzará todo el territorio de Bièvre: desde Clamart hasta La Croix de Berny pasando por Châtenay-Malabry y Le Plessis-Robinson.