Noticias similares

Este territorio está compuesto por 21 municipios, y está servido por:
Al hacer clic en las líneas correspondientes accederás a sus horarios de verano.
1 línea exprés
Línea Express
4 líneas principales
Líneas principales
- Línea A: Montereau-Falta-Yonne (Confluente ZA) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue de Varennes)
- Línea B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
- Línea 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
- Línea EMPLET: Montereau-Falla-Yonne - Montereau-Falla-Yonne (ZAC Sucrerie)
5 ramales
Ramales
- Línea C: Montereau-Fault-Yonne (estación de tren) - Saint-Germain-Laval
- Línea G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
- Línea I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Falla-Yonne
- Línea F: Forges (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (estación de ferrocarril)
- Línea L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (estación de tren)
2 líneas de la escuela
Líneas del colegio
- Línea E: La Brosse Montceaux - Barbey
- Línea 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (esta línea no opera en verano - reanudación a partir del 4 de septiembre)
Servicios específicos
- Un servicio de transporte bajo demanda
- 2 autobuses nocturnos (Montereau Nord y Montereau Sud). Este servicio entrará en servicio a partir del 4 de septiembre.