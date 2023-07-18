Bienvenidos a tu territorio "Pays de Montereau"

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 1 min

Encuentra toda la información esencial sobre el territorio del "Pays de Montereau": aperturas de líneas, incidentes graves, etc. ¡Tu transporte público ya no guardará ningún secreto para ti!

Este territorio está compuesto por 21 municipios, y está servido por:

Al hacer clic en las líneas correspondientes accederás a sus horarios de verano.

1 línea exprés

Línea Express

Línea Express

4 líneas principales

Líneas principales

Líneas principales

  • Línea A: Montereau-Falta-Yonne (Confluente ZA) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue de Varennes)
  • Línea B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
  • Línea 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
  • Línea EMPLET: Montereau-Falla-Yonne - Montereau-Falla-Yonne (ZAC Sucrerie)

5 ramales

Ramales

Ramales

  • Línea C: Montereau-Fault-Yonne (estación de tren) - Saint-Germain-Laval
  • Línea G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
  • Línea I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Falla-Yonne
  • Línea F: Forges (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (estación de ferrocarril)
  • Línea L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (estación de tren)

2 líneas de la escuela

Líneas del colegio

Líneas del colegio

  • Línea E: La Brosse Montceaux - Barbey
  • Línea 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (esta línea no opera en verano - reanudación a partir del 4 de septiembre)

Servicios específicos

  • Un servicio de transporte bajo demanda
  • 2 autobuses nocturnos (Montereau Nord y Montereau Sud). Este servicio entrará en servicio a partir del 4 de septiembre.

Noticias similares