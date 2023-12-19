Situado en la parte noreste del Val-d'Oise, el territorio del Haut Val d'Oise organiza principalmente el servicio de autobús de 345.754 habitantes repartidos en 52 municipios.

Los municipios del territorio están adscritos a tres Comunidades de Municipios:

La Comunidad de Municipios de Haut Val-d'Oise (CCHVO) para los 8 municipios situados en el Noroeste, la Comunidad de Municipios del Valle del Oise y los Tres Bosques (CCVO3F) para los 8 municipios situados en el Centro-Oeste y la Comunidad de Municipios de Carnelle Pays-de-France (CCCPF) para los 19 municipios situados en el Este, y varios otros intermunicipios distribuidos en el sur del territorio.

Esta zona cuenta con 28 líneas de autobús que ofrecen servicios intra- o intermunicipales, regulares y escolares, y permiten alcanzar:

Muchos lugares de interés como el parque empresarial Persan, el centro comercial Grand Val y la Universidad de Cergy, 36 escuelas, incluida la Universidad de Cergy, y más de 35 estaciones en la red (4 líneas RER A, B, C y D) y (3 líneas Transilien H, J y L).