Noticias similares

Mapa del territorio de Essonne Sureste que representa a los municipios
El territorio de Essonne Sud Est organiza principalmente el servicio de autobús:
- de la Comunidad de Municipios del Val d'Essonne (CCVE)
- de la Comunidad de Municipios de los Dos Valles (CC2V)
Este territorio cuenta con 29 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:
- 9 estaciones de la red RER C y RER D
- Las cuencas de Mennecy, Ballancourt-sur-Essonne y Milly-la-Forêt
- Muchos institutos y institutos de la zona
Las líneas presentes en el territorio:
Lista de líneas de autobús en el territorio de Essonne Sud Est
A partir del 1 de agosto, los nuevos servicios te acompañarán en todo momento
El servicio de transporte de respuesta a la demanda
Durante el día y los sábados, el servicio de Transporte Demand-Responsive ofrece nuevas posibilidades:
- Llega a la estación de Misse, al ZAC du Chênet y al centro de Milly-la-Forêt desde 4 nuevos municipios: Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne gracias al servicio de transporte de respuesta a la demanda Milly-la-Forêt
- En las líneas 201-202, 205, 206 y 208, de 10:00 a 16:00 durante las horas valle y todo el día los sábados, aprovecha los servicios bajo demanda
Se puede encontrar más información sobre ¿Cómo contactar con el servicio Transport on Demand de Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
La oferta del autobús vespertino
Desde la estación de Bouray, un nuevo autobús vespertino te espera para llegar a los municipios de Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine y Janville-sur-Juine.
Desde la estación de Mennecy, se puede llegar a los municipios de Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux y Nainville-les-Roches con el actual autobús vespertino.