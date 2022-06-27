Noticias similares

Desde la estación de Bouray, un nuevo autobús vespertino te espera para llegar a los municipios de Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine y Janville-sur-Juine.

Desde la estación de Mennecy, se puede llegar a los municipios de Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux y Nainville-les-Roches con el actual autobús vespertino.