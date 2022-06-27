Noticias similares

¡Bienvenidos al territorio de Essonne Sureste!

Encuentra toda la información esencial sobre el territorio de Essonne South East.

Mapa del territorio de Essonne Sureste que representa a los municipios
Mapa del territorio del sureste de Essonne

Mapa del territorio de Essonne Sureste que representa a los municipios

El territorio de Essonne Sud Est organiza principalmente el servicio de autobús:

  • de la Comunidad de Municipios del Val d'Essonne (CCVE)
  • de la Comunidad de Municipios de los Dos Valles (CC2V)

Este territorio cuenta con 29 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:

  • 9 estaciones de la red RER C y RER D
  • Las cuencas de Mennecy, Ballancourt-sur-Essonne y Milly-la-Forêt
  • Muchos institutos y institutos de la zona

Las líneas presentes en el territorio:

Líneas del territorio del Sureste de Essonne
Líneas de autobús en la región de Essonne Sud Est

Lista de líneas de autobús en el territorio de Essonne Sud Est

A partir del 1 de agosto, los nuevos servicios te acompañarán en todo momento

El servicio de transporte de respuesta a la demanda

Durante el día y los sábados, el servicio de Transporte Demand-Responsive ofrece nuevas posibilidades:

  • Llega a la estación de Misse, al ZAC du Chênet y al centro de Milly-la-Forêt desde 4 nuevos municipios: Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne gracias al servicio de transporte de respuesta a la demanda Milly-la-Forêt
  • En las líneas 201-202, 205, 206 y 208, de 10:00 a 16:00 durante las horas valle y todo el día los sábados, aprovecha los servicios bajo demanda

 Se puede encontrar más información sobre ¿Cómo contactar con el servicio Transport on Demand de Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

La oferta del autobús vespertino

Desde la estación de Bouray, un nuevo autobús vespertino te espera para llegar a los municipios de Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine y Janville-sur-Juine.

Desde la estación de Mennecy, se puede llegar a los municipios de Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux y Nainville-les-Roches con el actual autobús vespertino.

