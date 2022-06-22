Noticias similares

¡Bienvenidos a la zona del Val d'Yerres del Val de Seine!

Encuentra toda la información esencial sobre la zona del Val d'Yerres y Val de Seine.

Territorio de Val d'Yerres Val de Seine

Mapa que representa los municipios del territorio Val d'Yerres de Val de Seine.

El territorio Val de Yerres de Val de Seine organiza principalmente el servicio de autobuses:

  • de la comunidad de aglomeración Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine y Yerres
  • y varios municipios vecinos: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy y Villecresnes

Este territorio cuenta con 60 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:

  • más de 10 estaciones y estaciones de la red de ferrocarril RER y tranvía
  • muchos lugares de interés como Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 y los centros de empleo de Evry-Courcouronnes y Orly-Rungis
  • la Universidad de Evry en Evry-Courcouronnes, el instituto Rosa Parks en Montgeron, el instituto Talma en Brunoy y muchos institutos y institutos de la zona

