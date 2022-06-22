Noticias similares

Mapa que representa los municipios del territorio Val d'Yerres de Val de Seine.
El territorio Val de Yerres de Val de Seine organiza principalmente el servicio de autobuses:
- de la comunidad de aglomeración Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine y Yerres
- y varios municipios vecinos: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy y Villecresnes
Este territorio cuenta con 60 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:
- más de 10 estaciones y estaciones de la red de ferrocarril RER y tranvía
- muchos lugares de interés como Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 y los centros de empleo de Evry-Courcouronnes y Orly-Rungis
- la Universidad de Evry en Evry-Courcouronnes, el instituto Rosa Parks en Montgeron, el instituto Talma en Brunoy y muchos institutos y institutos de la zona