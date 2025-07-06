¡Buenas noticias en Évry-Courcouronnes!

A partir del 15 de julio de 2025, las líneas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 y 4245 volverán a sus rutas habituales en la parte superior de la estación Évry-Courcouronnes Centre.

¡La distracción ha terminado, el tráfico es más fluido! Solo la estación de Agora permanece sin servicio.