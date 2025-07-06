¡Buenas noticias en Évry-Courcouronnes!
A partir del 15 de julio de 2025, las líneas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 y 4245 volverán a sus rutas habituales en la parte superior de la estación Évry-Courcouronnes Centre.
¡La distracción ha terminado, el tráfico es más fluido! Solo la estación de Agora permanece sin servicio.
Desde el martes 15 de julio de 2025, encuentra todas tus líneas en la estación de Evry-Courcouronnes.
Para ayudarte a orientarte, el nuevo mapa del andén estará disponible directamente en la estación.
También puedes conocer tu experiencia con nuestros agentes de recepción en la oficina de ventas situada en la primera planta de la estación Evry-Courcouronnes.
¡Que tengáis un buen viaje a la zona de Evry Centre Essonne!