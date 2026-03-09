¿Qué es el autobús nocturno?
El autobús nocturno es un autobús que toma el relevo de tus modos pesados cuando están parados. Cada noche, todo el año, puedes contar con él para que vuelva a casa o a París
En Île-de-France, más de 55 autobuses nocturnos te acompañarán entre las 00:00 y las 6:00 de la mañana.
El autobús nocturno N153 entre París Saint-Lazare y Saint-Germain-en-Laye
En el territorio de Saint Germain Boucles de Seine, el autobús nocturno N153 conecta Paris Saint-Lazare con Saint-Germain-en-Laye. Disponible las 7 noches de la semana, te ofrece una solución fiable y práctica.
Y dado que viajar de noche no puede ser improvisado, nuestros conductores están formados en las especificidades del servicio y aseguran una mayor vigilancia durante todo el trayecto.
Como en todos los servicios de transporte público, la validación del billete a bordo sigue siendo obligatoria.