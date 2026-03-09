¿Qué es el autobús nocturno?

El autobús nocturno es un autobús que toma el relevo de tus modos pesados cuando están parados. Cada noche, todo el año, puedes contar con él para que vuelva a casa o a París

En Île-de-France, más de 55 autobuses nocturnos te acompañarán entre las 00:00 y las 6:00 de la mañana.