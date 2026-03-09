Tus viajes continúan, incluso después de medianoche, con el autobús nocturno

¿Eres un búho nocturno al que le gusta salir al corazón de la capital o al territorio de Saint Germain Boucles de Seine y vigilas el reloj para no perder el último tren de vuelta a casa? No te estreses más y disfruta hasta altas horas de la mañana, ¡el autobús nocturno te llevará de vuelta!

¡El autobús nocturno N153 te acompañará hasta tu llegada!

¿Qué es el autobús nocturno?

El autobús nocturno es un autobús que toma el relevo de tus modos pesados cuando están parados. Cada noche, todo el año, puedes contar con él para que vuelva a casa o a París

En Île-de-France, más de 55 autobuses nocturnos te acompañarán entre las 00:00 y las 6:00 de la mañana.

El autobús nocturno N153 entre París Saint-Lazare y Saint-Germain-en-Laye

En el territorio de Saint Germain Boucles de Seine, el autobús nocturno N153 conecta Paris Saint-Lazare con Saint-Germain-en-Laye. Disponible las 7 noches de la semana, te ofrece una solución fiable y práctica.

Y dado que viajar de noche no puede ser improvisado, nuestros conductores están formados en las especificidades del servicio y aseguran una mayor vigilancia durante todo el trayecto.

Como en todos los servicios de transporte público, la validación del billete a bordo sigue siendo obligatoria.

Trazado de la línea N153 entre París Saint-Lazare y Saint-Germain-en-Laye.
Consulta el horario de la línea N153

¿Nos vemos allí esta noche?

