Con el autobús de la noche, ¡tus viajes no terminan a las 22:00!

Publicado el

Lectura 1 min

Un tren tarde, una salida larga, un evento imprevisto por la noche... No te asustes: en Saint-Germain-en-Laye, el autobús de la tarde te permite volver a casa tranquilo. Incluso después del cierre de las líneas convencionales.

Un tren tarde o una salida larga, ¡piensa en el autobús de la tarde!

¿Qué es el autobús de la tarde?

Cuando las líneas regulares paran, el autobús vespertino toma el relevo en ciertos municipios de Île-de-France. Programado en relación con las últimas llegadas de trenes y RER, te permite regresar a casa con tranquilidad.

Más de 60 líneas circulan cada día en Île-de-France:

  • con los mismos billetes que las otras líneas,
  • según las reglas habituales de validación a bordo.

Una solución sencilla y accesible para asegurar tus devoluciones tardías.

Un retorno garantizado a la llegada a la estación de Saint-Germain-en-Laye

En tu zona, el autobús vespertino sale de la estación Saint-Germain-en-Laye. Te permite continuar tu camino y regresar a casa con tranquilidad:

  • De lunes a sábado,
  • de 22:00 a 1:30 a.m.,
  • en relación con las últimas llegadas de RER.

Como en todo transporte público, la validación del billete a bordo sigue siendo obligatoria.

Ruta de autobús vespertina desde la estación de autobuses de Saint-Germain-en-Laye.

Consulta el horario del autobús de la tarde

 -  266.2 KB

¿Nos veremos allí esta noche?

Para encontrar todas las noticias de tu territorio, visita nuestra cuenta X: @StGermain_IDFM