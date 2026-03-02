¿Qué es el autobús de la tarde?

Cuando las líneas regulares paran, el autobús vespertino toma el relevo en ciertos municipios de Île-de-France. Programado en relación con las últimas llegadas de trenes y RER, te permite regresar a casa con tranquilidad.

Más de 60 líneas circulan cada día en Île-de-France:

con los mismos billetes que las otras líneas,

según las reglas habituales de validación a bordo.

Una solución sencilla y accesible para asegurar tus devoluciones tardías.