¿Qué es el autobús de la tarde?
Cuando las líneas regulares paran, el autobús vespertino toma el relevo en ciertos municipios de Île-de-France. Programado en relación con las últimas llegadas de trenes y RER, te permite regresar a casa con tranquilidad.
Más de 60 líneas circulan cada día en Île-de-France:
- con los mismos billetes que las otras líneas,
- según las reglas habituales de validación a bordo.
Una solución sencilla y accesible para asegurar tus devoluciones tardías.
Un retorno garantizado a la llegada a la estación de Saint-Germain-en-Laye
En tu zona, el autobús vespertino sale de la estación Saint-Germain-en-Laye. Te permite continuar tu camino y regresar a casa con tranquilidad:
- De lunes a sábado,
- de 22:00 a 1:30 a.m.,
- en relación con las últimas llegadas de RER.
Como en todo transporte público, la validación del billete a bordo sigue siendo obligatoria.
¿Nos veremos allí esta noche?