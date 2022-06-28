Noticias similares

Desde el 29 de agosto de 2022, ¡la oferta del Night Bus se está ampliando! Los autobuses nocturnos toman el relevo en tus líneas habituales desde tu estación y te dejan en tu parada.

Esta oferta está disponible en las estaciones de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges y Yerres, y da servicio a las principales zonas residenciales del Val d'Yerres y Val de Seine.

Los horarios de salida coinciden con la llegada de los trenes RER D desde París por la tarde.