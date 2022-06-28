Noticias similares

Un viajero espera su autobús de la tarde
Desde el 29 de agosto de 2022, ¡la oferta del Night Bus se está ampliando! Los autobuses nocturnos toman el relevo en tus líneas habituales desde tu estación y te dejan en tu parada.
Esta oferta está disponible en las estaciones de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges y Yerres, y da servicio a las principales zonas residenciales del Val d'Yerres y Val de Seine.
Los horarios de salida coinciden con la llegada de los trenes RER D desde París por la tarde.
Autobús vespertino – Boussy-Saint-Antoine
Mapeado de los puntos de parada de los autobuses vespertinos que salen de la estación Boussy-Saint-Antoine
Desde la estación Boussy-Saint-Antoine, se ofrecen 4 salidas en conexión con los trenes, de lunes a sábado (excluyendo festivos). Por la tarde, los autobuses nocturnos "Boussy-Saint-Antoine" sustituyen a las líneas habituales C, S y X.
Autobús vespertino – Brunoy Sud
Mapeado de los puntos de parada de los autobuses vespertinos que salen de la estación de Brunoy
¡Tu autobús nocturno de Brunoy Sud está evolucionando!
Desde la estación de Brunoy se ofrecen 6 salidas en conexión con los trenes, de lunes a viernes (excluyendo festivos). Por la tarde, los autobuses nocturnos "Brunoy Sud" sustituyen a la línea habitual de autobuses D.
El sábado, 2 nuevas salidas a las 21:13 y 21:43.
Los domingos, se crean 4 salidas de autobús por la tarde a las 20:40, 21:10, 21:40 y 22:10, además de la línea de autobús D, que para a las 20:00.
Autobús vespertino – Crosne
Mapeado de los puntos de parada de los autobuses vespertinos Brunoy que salen de la estación Villeneuve-Saint-Georges
¡Tu Crosne Evening Bus está evolucionando!
Desde la estación Villeneuve-Saint-Georges, la salida de la línea H a las 21:30 es sustituida por un autobús nocturno, de lunes a viernes (excluyendo festivos).
El sábado, 1 nuevo autobús vespertino saldrá a las 21:32.
Autobús vespertino – Draveil
Mapeado de los puntos de paradas de los autobuses vespertinos de Draveil que salen de la estación de Juvisy
Desde la estación de Juvisy, se ofrecen 5 salidas en conexión con los trenes, de lunes a sábado (excluyendo festivos). Por la tarde, los autobuses vespertinos "Draveil" relevan las líneas regulares 12, 13 y 17.
Autobús vespertino – Montgeron
Mapeado de los puntos de paradas de los autobuses vespertinos que salen de la estación Montgeron
¡Tu autobús vespertino de Montgeron está evolucionando!
Desde la estación Montgeron-Crosne, se ofrecen 4 salidas en conexión con los trenes, de lunes a viernes (excluyendo festivos). Por la tarde, los autobuses vespertinos "Montgeron" relevan la línea BM.
El sábado se ofrecen 6 salidas de autobús por la tarde , incluyendo 2 salidas nuevas a las 21:39 y 22:09.
Los domingos, se ofrecen 3 nuevas salidas de autobús por la tarde a las 21:39, 22:09 y 22:39, además de la línea Inter-Vals que para a las 21:00.
Autobús vespertino – Quincy-sous-Sénart
Mapeado de los puntos de paradas de los autobuses nocturnos Quincy-sous-Sénart que salen de la estación Boussy-Saint-Antoine
¡Tu autobús nocturno Quincy-sous-Sénart está evolucionando!
Desde la estación Boussy-Saint-Antoine, se ofrece una salida adicional a las 22:16 en conexión con los trenes, de lunes a viernes (excluyendo festivos). Por la noche, los autobuses vespertinos "Quincy-sous-Sénart" toman el relevo de la línea de QB.
El sábado, una nueva salida a las 22:16 en relevo del último cruce de la línea 91.01.
Autobús vespertino – Vigneux-sur-Seine
Cartografía de las paradas de autobús vespertino en Vigneux-sur-Seine
¡Tu autobús nocturno de Vigneux-sur-Seine está evolucionando!
Desde la estación de Vigneux-sur-Seine, se ofrecen 5 salidas en conexión con los trenes, de lunes a sábado (excluyendo festivos). Por la noche, los autobuses nocturnos "Vigneux-sur-Seine" sustituyen a las líneas regulares E y F.
Entre semana, las 2 salidas de las 22:17 y 22:47 (líneas E y F) son sustituidas por dos salidas de autobús por la noche.
Los sábados, la salida de las 22:30 (líneas E y F) es sustituida por un autobús vespertino a las 22:17.
Autobús vespertino – Yerres Nord
Cartografía de las paradas de autobús vespertinos en Yerres Nord
¡Tu Autobús Vespertino de Yerres Nord está evolucionando!
Desde la estación de Yerres, se ofrecen 6 salidas en conexión con los trenes, de lunes a viernes (excluyendo festivos).
El sábado, 2 salidas nuevas a las 21:10 y 21:40.
Los domingos, se crearán 4 salidas de autobús por la tarde a las 20:40, 21:10, 21:40 y 22:10, además de la línea F4, que para a las 20:00.
Los autobuses vespertinos "Yerres Nord" sustituyen a la línea regular F de lunes a sábado y complementan la línea F4 los domingos.
Autobús vespertino – Yerres Sud
Mapeo de los puntos de parada de los Autobuses Vespertinos de Yerres Sud
¡Tu autobús vespertino de Yerres Sud está evolucionando!
Desde la estación de Yerres, se ofrecen 6 salidas en conexión con los trenes, de lunes a viernes (excluyendo festivos).
El sábado, 2 salidas nuevas a las 21:10 y 21:40.
Los domingos, se crearán 4 salidas de autobús por la tarde a las 20:40, 21:10, 21:40 y 22:10, además de la línea F4, que para a las 20:00.
Los autobuses vespertinos "Yerres Sud" sustituyen a la línea regular F de lunes a sábado y complementan la línea F4 los domingos.
¿Cómo funciona el autobús de la tarde?
Este nuevo servicio te permite regresar lo antes posible y las paradas se ofrecen bajo demanda:
- En la estación, me subo al autobús
- Valido mi entrada
- Le indico al conductor mi parada en señal
- El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros.
El +: este servicio funciona sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.