La campaña de suscripción/renovación para la tarjeta escolar de autobús 2023/2024 está abierta hasta el 31 de octubre de 2023. A partir de ahora, infórmate más y suscríbete a esta tarjeta de transporte para estudiantes de secundaria.
1. ¿Para quién es la tarjeta del autobús escolar?
En Essonne, está destinado a estudiantes de secundaria que asisten a escuelas atendidas por la red de autobuses Paris Saclay.
Los alumnos de infantil y primaria, así como los de secundaria, no son elegibles para esta tarjeta de transporte.
Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.
La tarjeta de autobús escolar Optile es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar (esta tarjeta no permite desplazarse durante las vacaciones escolares ni los fines de semana).
Ten en cuenta que es necesario vivir a 3 kilómetros o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas).
2. ¿Cómo puedo sacar o renovar la tarjeta del autobús escolar?
*Solo se procesarán archivos completos, cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a las familias.
*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo, no se aceptarán solicitudes en el lugar.
En el enlace de abajo encontrarás un documento que incluye:
- Las condiciones de elegibilidad de Ile de France Mobilités y el Consejo Departamental de 91
- Cómo preparar tu archivo de suscripción o renovación
- El precio para el año 2023/2024
3. Subvenciones municipales
Los municipios a veces pueden ofrecerte una subvención. Le invitamos a contactar con el ayuntamiento o con el departamento de transporte de su autoridad local para obtener información.
4. ¿Cuándo se emitirá la tarjeta del autobús escolar?
Al recibir tu solicitud completa, la procesaremos lo antes posible. La tarjeta se enviará a tu domicilio lo antes posible antes de que comience el curso escolar, que comenzará el 4 de septiembre de 2023.