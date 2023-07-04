1. ¿Para quién es la tarjeta del autobús escolar?

En Essonne, está destinado a estudiantes de secundaria que asisten a escuelas atendidas por la red de autobuses Paris Saclay.

Los alumnos de infantil y primaria, así como los de secundaria, no son elegibles para esta tarjeta de transporte.

Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.

La tarjeta de autobús escolar Optile es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar (esta tarjeta no permite desplazarse durante las vacaciones escolares ni los fines de semana).

Ten en cuenta que es necesario vivir a 3 kilómetros o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas).

2. ¿Cómo puedo sacar o renovar la tarjeta del autobús escolar?

*Solo se procesarán archivos completos, cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a las familias.

*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo, no se aceptarán solicitudes en el lugar.

En el enlace de abajo encontrarás un documento que incluye: