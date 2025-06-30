Del 14 de julio al 24 de agosto de 2025 inclusive.
Durante este periodo, nuestras líneas cambian a horario de verano.
Por el bien del planeta, estamos cambiando nuestros hábitos. Nuestros horarios de verano estarán disponibles únicamente en línea.
¿Necesitas consultar un horario?
No dudes en visitar:
- En la web de Île-de-France Mobilités> Cómo moverse > Calendarios
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
- En los puntos de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en el 0 800 10 20 20
- En la agencia de movilidad de la estación Saint-Quentin-en-Yvelines
A continuación encontraráslos horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025:
Las líneas escolares de la 5183 a la 5199, así como la línea 5140, no circulan durante el verano.
Mantente informado de las noticias y la información de tráfico de tu territorio siguiendo @SQY_IDFM
¡Te deseamos un gran verano en nuestras líneas!