Este verano de 2025, ¡tus folletos se toman un día libre!

Considera válidos tus horarios de verano desde el 14 de julio hasta el 24 de agosto de 2025

Del 14 de julio al 24 de agosto de 2025 inclusive.

Durante este periodo, nuestras líneas cambian a horario de verano.
Por el bien del planeta, estamos cambiando nuestros hábitos. Nuestros horarios de verano estarán disponibles únicamente en línea.

¿Necesitas consultar un horario?

No dudes en visitar:

  • En la web de Île-de-France Mobilités> Cómo moverse > Calendarios
  • En la aplicación Île-de-France Mobilités
  • En los puntos de parada
  • En nuestro centro de atención al cliente en el 0 800 10 20 20
  • En la agencia de movilidad de la estación Saint-Quentin-en-Yvelines

A continuación encontraráslos horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025:

Línea 5101

 Línea 5101

Línea 5102

 Línea 5102

Línea 5103

 Línea 5103

Línea 5104

 Línea 5104

Línea 5105

 Línea 5105

Línea 5106

 Línea 5106

Línea 5107

 Línea 5107

Línea 5110

 Línea 5110

Línea 5111

 Línea 5111

Línea 5112

 Línea 5112

Línea 5113

 Línea 5113

Línea 5114

 Línea 5114

Línea 5115

 Línea 5115

Línea 5120

 Línea 5120

Línea 5121

 Línea 5121

Línea 5122

 Línea 5122

Línea 5123

 Línea 5123

Línea 5124

 Línea 5124

Línea 5125

 Línea 5125

Línea 5130

 Línea 5130

Línea 5131

 Línea 5131

Línea 5132

 Línea 5132

Línea 5133

 Línea 5133

Línea 5134

 Línea 5134

Línea 5141

 Línea 5141

Línea 5142

 Línea 5142

Línea 5143

 Línea 5143

Línea 5144

 Línea 5144

Línea 5145

 Línea 5145

Línea 5150

 Línea 5150

Línea 5151

 Línea 5151

Línea 5152

 Línea 5152

Las líneas escolares de la 5183 a la 5199, así como la línea 5140, no circulan durante el verano.

¡Te deseamos un gran verano en nuestras líneas!