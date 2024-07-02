¡Este verano, vuestros horarios están completamente desmaterializados!

El lanzamiento de los horarios de verano demuestra el compromiso compartido de los operadores de transporte y Île-de-France Mobilités de respetar el medio ambiente y reducir nuestros residuos, ya que el volumen de impresión en un periodo tan corto generalmente genera muchos residuos.

Todos tus horarios están disponibles en línea en las herramientas de Île-de-France Mobilités, directamente en formato imprimible o por nuestros servicios bajo solicitud.