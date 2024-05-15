Desde el lunes 24 de junio de 2024. sus líneas de autobús que dan servicio a los andenes de cambio Gare de Mitry–Claye .
Puedes encontrar las nuevas asignaciones en el mapa de arriba.
Cambio de uso del andén en la estación Mitry–Claye
Publicado el
Lectura 1 min
Desde el lunes 24 de junio de 2024, cambio de andén en vuestras líneas de autobús en la estación Mitry–Claye.
Desde el lunes 24 de junio de 2024. sus líneas de autobús que dan servicio a los andenes de cambio Gare de Mitry–Claye .
Puedes encontrar las nuevas asignaciones en el mapa de arriba.