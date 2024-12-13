¡Nuevos horarios!

A fecha de 6 de enero de 2025, las líneas 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143 y 5151 están cambiando sus horarios para mejorar su regularidad.

No dude en acudir a la agencia de movilidad de la estación de tren Saint-Quentin-en-Yvelines, al ayuntamiento o a la biblioteca de medios más cercana o a la web del IDFM para consultar los horarios (disponibles a finales de diciembre).