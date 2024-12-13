¡Nuevos horarios!
A fecha de 6 de enero de 2025, las líneas 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143 y 5151 están cambiando sus horarios para mejorar su regularidad.
No dude en acudir a la agencia de movilidad de la estación de tren Saint-Quentin-en-Yvelines, al ayuntamiento o a la biblioteca de medios más cercana o a la web del IDFM para consultar los horarios (disponibles a finales de diciembre).
¡Nuevo en la línea 5150!
A partir del 6 de enero de 2025, tu línea evolucionará para adaptarse a tus viajes: la línea se extenderá hasta la localidad de Buc.
- Sustitución de la línea 7807 (ex-307):
Un enlace directo en 30 minutos entre la estación SQY-Montigny-le-Bretonneux y la zona industrial de Buc, reemplazando la línea 7807 (ex-307), cuyo trazado ha sido modificado.
- Nuevo servicio
Servicio específico a la zona industrial de Buc
Instituto Franco-Alemán / Colegio Martin Luther King
- Servicio a BUC
De lunes a viernes: Un autobús cada 30 minutos en horas punta. Un autobús cada hora fuera de hora punta.
Sábado: Un autobús cada hora entre las 7:00 y las 20:00.