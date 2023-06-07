¡Desde el 21 de agosto de 2023, las colas en tu territorio de Vélizy Vallées cambian de número!
Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.
Tu territorio, Vélizy Vallées, será de los primeros en beneficiarse de esta nueva numeración.
¿Por qué cambia el número de mi línea de autobús?
La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.500 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.
Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.
¿Cómo puedo orientarme con los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Vélizy Vallées, todas las líneas de autobús comenzarán ahora con la 61.
Siempre que es posible, el número antiguo se ha retomado lo mejor posible para facilitar el cambio (ejemplo: el 23 se convierte en 6123, etc.).
¿Qué me traerá este nuevo número?
Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número. Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.