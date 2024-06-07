¡Vuelvo este verano!
Tus líneas 4, 17, 45, 76 y R no funcionarán del 8 de julio al 1 de septiembre de 2024. El TàD toma el control y te recoge por la mañana y por la tarde.
Líneas 4 - 76:
De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación de autobuses de Bonnières-sur-Seine.
Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación de autobuses de Bonnières-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.
Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí
Línea R:
De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación SNCF de Rosny-sur-Seine.
Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación SNCF Rosny-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.
Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí
Línea 45:
De lunes a viernes (excepto festivos), para un viaje entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación de Épône.
Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación de la SNCF Épône hasta una parada cercana a usted.
Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí
Línea 17:
De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana a las estaciones de Hardricourt y Les Mureaux
Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde las estaciones Hardricourt y Les Mureaux hasta una parada cercana a usted
Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí
¿Qué es el Mantois TàD?
El Transporte Responsivo a la Demanda de Mantois (TàD) está abierto al público general
• Opera exclusivamente con reserva
• La inscripción es gratuita en la plataforma tad.iledefrance-mobilites.fr
¿Cuánto cuesta?
• A este servicio se aplica el precio regional (pase Navigo, imagine R, billete T+, etc.)
• La validación es obligatoria
• Encuentra la lista de billetes de transporte en la web iledefrance-mobilites.fr sección " Pase y Billete"
¿Cómo reservar?
En la plataforma Île-de-France Mobilités dedicada al transporte bajo demanda y en la que se puede:
1. Crea tu cuenta
2. Reserva tu viaje*
3. Monitoriza tu DRT en tiempo real
4. Valora tu coche
*de un mes de antelación y hasta 1 hora antes de la salida
Libro sobre:
IDF Mobilités T&D App
tad.idfmobilites.fr
09 70 80 63 de 9 a 18 h de lunes a viernes
