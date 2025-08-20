Noticias similares

Plan de Nieve Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026
En caso de nieve o hielo, el tráfico de autobuses en tu territorio de la Confluencia Cergy-Pontoise puede adaptarse para garantizar tu seguridad y la de los conductores.
Se activa un Plan de Nieve según el estado de las carreteras y las decisiones de las autoridades.
Esto puede provocar cambios en el servicio, el aplazamiento de paradas o la suspensión temporal de ciertas líneas.
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión y las soluciones alternativas previstas:
Antes de cualquier viaje, puedes:
- Descarga el plan de nieve aquí: Plan de Nieve CP Confluence 2025-2026
- Visita la página web de las FDI Mobilités
- Ver cuentaX: CPConflu_IDFM
- Contacta con la Agencia de Autobuses Cergy-Préfecture en el 0800 10 20 20 de lunes a viernes de 7:00 a 19:45 y los sábados de 9:30 a 12:15 y de 14:00 a 18:00
¡Nos vemos pronto en tu territorio!