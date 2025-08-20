Noticias similares

Tráfico en tus líneas en caso de nieve o hielo 2025-2026

Plan de Nieve Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026

En caso de nieve o hielo, el tráfico de autobuses en tu territorio de la Confluencia Cergy-Pontoise puede adaptarse para garantizar tu seguridad y la de los conductores.

Se activa un Plan de Nieve según el estado de las carreteras y las decisiones de las autoridades.

Esto puede provocar cambios en el servicio, el aplazamiento de paradas o la suspensión temporal de ciertas líneas.

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión y las soluciones alternativas previstas:

Plan de nieve 2025-2026 - Confluencia Cergy-Pontoise

 -  216.4 KB

Antes de cualquier viaje, puedes:

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

