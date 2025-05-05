Estas son las adaptaciones previstas para los próximos días:

Para festivos: cada autobús circula según los horarios ofrecidos los domingos. Los días correspondientes son los siguientes: 8 de mayo, 29 de mayo y 9 de junio de 2025.

cada autobús circula según los horarios ofrecidos los domingos. Los días correspondientes son los siguientes: 8 de mayo, 29 de mayo y 9 de junio de 2025. 2 y 9 de mayo: la oferta de transporte se mantiene según las condiciones habituales durante el periodo escolar.

la oferta de transporte se mantiene según las condiciones habituales durante el periodo escolar. 30 de mayo: cada autobús circula según los horarios ofrecidos durante las vacaciones escolares.

Información práctica

Se recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados:

En la web o a través de la solicitud Île-de-France Mobilités.

Directamente en las paradas de autobús, mediante pantallas dedicadas.

También se invita a los usuarios a anticipar sus viajes en días festivos para poder viajar en las mejores condiciones.