Como cada año, el mes de octubre está dedicado a la concienciación y prevención del cáncer de mama.



En el Departamento de Seine-et-Marne y, más concretamente, en el #PaysBriard, se organizan varios eventos de solidaridad en colaboración con las Comunidades de Municipios.



Y buenas noticias#OnVousYEmmène 🚌



📍Sobre la Comunidad de Municipios de Orée de la Brie :



Se ha previsto un puesto de prevención para el sábado 18 de octubre en el Hyper U de Brie-Comte-Robert.

https://www.loreedelabrie.fr/octobre-rose-2025/



#OnVousYEmmène con las líneas 3102, 3106 y 3108, 🚏 parada más cercana: Zi Centre Commercial



📍 Sobre la COMUNIDAD DE COMUNAS LES PORTES BRIARDES ENTRE PUEBLOS Y BOSQUES :



El sábado 4 de octubre tendrá lugar una caminata solidaria "Oz en rose" en el Parque Oudry de Ozoir-la-Ferrière.

https://www.lesportesbriardes.fr/



#OnVousYEmmène con la línea 3144, 🚏 parada más cercana: Stade des 3 Sapins



📍Sobre la comunidad de comunas de Brie Nangissienne :



Un puesto de prevención, juegos de acceso libre y la proyección de la película "En la primera línea" tendrán lugar el sábado 18 de octubre en el cine La Bergerie de Nangis.

https://brienangissienne.fr/La-Brie-en-Rose-programme-2025.html?recherche=octobre%20rose



#OnVousYEmmène con la línea 3129, 🚏 parada más cercana: Monuments aux Morts