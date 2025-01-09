Noticias similares

Un nuevo número de teléfono

En un esfuerzo por simplificar el recorrido del usuario, Île-de-France Mobilités está poniendo en marcha un proyecto de número de teléfono único. Este número se está implementando gradualmente, por territorio.

Con el tiempo, los pasajeros podrán contactar con un único número en toda la región de Île-de-France para hacer una pregunta sobre el transporte público.

Este servicio ya está desplegado en la zona residencial de Roissy East. ¿Tienes alguna pregunta o información sobre tus autobuses? Puedes contactarnos en el 0 800 10 20 20.

El formulario de contacto

También puedes contactarnos a través del formulario de contacto: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/nous-ecrire

Descarga la app Île-de-France Mobilités

Para calcular tu ruta, busca los horarios de salida de tu autobús, consulta la información de tráfico y descarga la app Île-de-France Mobilités .

Recuerda suscribirte a tu línea para recibir información de tráfico en tiempo real.