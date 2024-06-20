El Metro 14 llega a Val-de-Marne: ¿cómo se llega en autobús?

El Metro 14 dará servicio a Val-de-Marne a partir del 24 de junio de 2024. Encuentra toda la información que necesitas para llegar desde la zona del Sena Grand Orly.

Nuevos complejos turísticos para servir el Val-de-Marne

A partir del lunes 24 de junio, la línea 14 se extenderá desde la estación Olympiades hasta el aeropuerto de Orly.

Varias estaciones están abiertas, incluyendo Thiais-Orly y el aeropuerto de Orly cerca de la zona de Seine Grand Orly.

Nuevas estaciones de metro 14

¿Cómo llegar al metro 14 desde el territorio?

Con la línea 482 desde los municipios de Orly y Villeneuve-le-Roi

La parada Pont de Rungis permite conectar por carretera pública con la nueva estación de metro Thiais-Orly.

A partir del 8 de julio, una nueva parada llamada Gare de Thiais-Orly, situada en las inmediaciones de la estación, permitirá una conexión aún más rápida. En esta ocasión, la parada Pont de Rungis se trasladará de la Avenue de Fontainebleau a la parada de la línea 319.

Con la línea 480 procedente de los municipios de Ablon, Athis-Mons y Villeneuve-le-Roi

La estación de metro del aeropuerto de Orly es accesible desde la nueva estación de autobuses Orly 1-2-3 en el terminal de su línea.

