Con la línea 482 desde los municipios de Orly y Villeneuve-le-Roi

La parada Pont de Rungis permite conectar por carretera pública con la nueva estación de metro Thiais-Orly.

A partir del 8 de julio, una nueva parada llamada Gare de Thiais-Orly, situada en las inmediaciones de la estación, permitirá una conexión aún más rápida. En esta ocasión, la parada Pont de Rungis se trasladará de la Avenue de Fontainebleau a la parada de la línea 319.

Con la línea 480 procedente de los municipios de Ablon, Athis-Mons y Villeneuve-le-Roi

La estación de metro del aeropuerto de Orly es accesible desde la nueva estación de autobuses Orly 1-2-3 en el terminal de su línea.

Busca tu ruta para llegar y consulta los horarios de autobús directamente en la app o web de Île-de-France Mobilités