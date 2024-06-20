Nuevos complejos turísticos para servir el Val-de-Marne
A partir del lunes 24 de junio, la línea 14 se extenderá desde la estación Olympiades hasta el aeropuerto de Orly.
Varias estaciones están abiertas, incluyendo Thiais-Orly y el aeropuerto de Orly cerca de la zona de Seine Grand Orly.
¿Cómo llegar al metro 14 desde el territorio?
Con la línea 482 desde los municipios de Orly y Villeneuve-le-Roi
La parada Pont de Rungis permite conectar por carretera pública con la nueva estación de metro Thiais-Orly.
A partir del 8 de julio, una nueva parada llamada Gare de Thiais-Orly, situada en las inmediaciones de la estación, permitirá una conexión aún más rápida. En esta ocasión, la parada Pont de Rungis se trasladará de la Avenue de Fontainebleau a la parada de la línea 319.
Con la línea 480 procedente de los municipios de Ablon, Athis-Mons y Villeneuve-le-Roi
La estación de metro del aeropuerto de Orly es accesible desde la nueva estación de autobuses Orly 1-2-3 en el terminal de su línea.
Busca tu ruta para llegar y consulta los horarios de autobús directamente en la app o web de Île-de-France Mobilités