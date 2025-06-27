Noticias similares

La tarjeta escolar permite viajar entre casa y escuela secundaria/instituto en una de las líneas de autobús Poissy - Les Mureaux
- Permite un viaje de ida y vuelta por día escolar en la línea de autobús elegida.
- Se concede a estudiantes de secundaria y bachillerato menores de 21 años a fecha 01/09/2025 que vivan a más de 3 kilómetros de su centro.
Para saber qué línea da servicio a tu establecimiento:
o Moverse | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (el horario de apertura será online en agosto)
¿Tienes una tarjeta de autobús escolar y quieres renovarla?
- Se envía una propuesta de renovación a tu dirección de domicilio (las cartas se enviarán en junio).
- Nos envía su formulario debidamente completado antes del 14/07/2025 a
Keolis, Departamento Escolar
18 rue de la Senette
78 955 Carrières-sous-Poissy
- Se le enviará una llamada de fondos tras el registro del expediente.
- Nos envía tu pago antes del 08/4/2025.
- Te enviamos tu tarjeta de suscripción de casa.
¿Vas a sacar la tarjeta del autobús escolar por primera vez?
- Sube tu formulario de inscripción
- Complínalo y que tu instituto o instituto lo valide.
TENGA EN CUENTA: el sello del colegio es obligatorio para una primera matrícula
- Nos envía su formulario debidamente completado antes del 14/07/2025 a
Keolis, Departamento Escolar
18 Rue de la Senette
78 955 Carrières-sous-Poissy
- Se le enviará una llamada de fondos tras el registro del expediente.
- Nos envías tu pago antes del 08/04/2025.
- Te enviamos tu tarjeta de suscripción de casa.
Más información sobre la tarjeta del autobús escolar en http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/
¿Quieres viajar más? ¿Te gustaría moverte de otra manera?
Descubre todos los billetes de transporte, incluidos los paquetes Imagine R: www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs