Noticias similares

¿Cómo suscribirse a la Tarjeta de la Escuela de Autobús?

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 2 min

¡Prepárate para el inicio del curso 2025-2026 con tranquilidad!

La tarjeta escolar permite viajar entre casa y escuela secundaria/instituto en una de las líneas de autobús Poissy - Les Mureaux

- Permite un viaje de ida y vuelta por día escolar en la línea de autobús elegida.

- Se concede a estudiantes de secundaria y bachillerato menores de 21 años a fecha 01/09/2025 que vivan a más de 3 kilómetros de su centro.

Para saber qué línea da servicio a tu establecimiento:

o Moverse | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus  (el horario de apertura será online en agosto)

¿Tienes una tarjeta de autobús escolar y quieres renovarla?

- Se envía una propuesta de renovación a tu dirección de domicilio (las cartas se enviarán en junio).

- Nos envía su formulario debidamente completado antes del 14/07/2025 a

Keolis, Departamento Escolar

18 rue de la Senette

78 955 Carrières-sous-Poissy

- Se le enviará una llamada de fondos tras el registro del expediente.

- Nos envía tu pago antes del 08/4/2025.

- Te enviamos tu tarjeta de suscripción de casa.

¿Vas a sacar la tarjeta del autobús escolar por primera vez?

- Sube tu formulario de inscripción

- Complínalo y que tu instituto o instituto lo valide.

TENGA EN CUENTA: el sello del colegio es obligatorio para una primera matrícula

- Nos envía su formulario debidamente completado antes del 14/07/2025 a

Keolis, Departamento Escolar

18 Rue de la Senette

78 955 Carrières-sous-Poissy

- Se le enviará una llamada de fondos tras el registro del expediente.

- Nos envías tu pago antes del 08/04/2025.

- Te enviamos tu tarjeta de suscripción de casa.

 

Más información sobre la tarjeta del autobús escolar en http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/

Nota informativa Abono de suscripción para autobús escolar

 -  59.7 KB

Formulario de registro para el autobús escolar

 -  552.1 KB

¿Quieres viajar más? ¿Te gustaría moverte de otra manera?

Descubre todos los billetes de transporte, incluidos los paquetes Imagine R: www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

Noticias similares