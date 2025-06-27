Noticias similares

La tarjeta escolar permite viajar entre casa y escuela secundaria/instituto en una de las líneas de autobús Poissy - Les Mureaux

- Permite un viaje de ida y vuelta por día escolar en la línea de autobús elegida.

- Se concede a estudiantes de secundaria y bachillerato menores de 21 años a fecha 01/09/2025 que vivan a más de 3 kilómetros de su centro.

Para saber qué línea da servicio a tu establecimiento:

o Moverse | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (el horario de apertura será online en agosto)