Noticias similares

¡Descubre tus tiendas locales y facilita el desplazamiento!

Busca rápidamente tus tiendas locales

Ya las conoces, esas tiendas en tus esquinas. Pasas por ahí todos los días, pero ¿sabías que tus estanqueros te ofrecen la posibilidad de recargar tu pase Navigo?

¡Practica! Recarga tu pase mensual Navigo, el pase Navigo Easy cerca de ti.

Descubre a continuación la lista de tus tiendas locales.

TUS TIENDAS LOCALES EN ANDRÉSY

Tabac Presse Andrésy:

55 avenue de Robaresses, ANDRESY

Parada Valois Robaresses: líneas 20, 41, 72, 91

 

El Café des Sports:

24 rue du Général Leclerc, ANDRESY

Parada Leclerc: líneas 40, 59, 74

TU NEGOCIO LOCAL EN CARRIÈRES – SOUS - POISSY

Claude Monet de Tabac-Presse:

50 rue Claude Monet, CARRIÈRES SOUS POISSY

Parada del cementerio: líneas 2, 29, 52, 53

Tabaco de Europa:

385 Avenue de l'Europe, CARRIÈRES SOUS POISSY

Parada 3 Tours: Líneas 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53

TU NEGOCIO LOCAL EN ORGEVAL

El vikingo:

6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL

Parada de Eglise: líneas 12, 70, 71

TUS TIENDAS LOCALES EN POISSY

La caja de puros:

21 avenue du Cep, POISSY

Parada Le Cep: líneas 1, 5, 8, 42, 67

 

El Balto:

5 rue aux Moutons, POISSY

Parada Le Cep: líneas 1, 5, 8, 42, 67

 

Bar-Tabac Le Mercure:

76 boulevard Robespierre, POISSY
Parada Lycée Adrienne Bolland: líneas 3 y 55

 

Tabaco de la Gara:

13 rue du Général de Gaulle, POISSY

Parada Parvis Gara: Líneas 1, 2, 3, 5, 55

 

Le Racine Tobacco:

20 plazas Racine, POISSY

Parada de Racine: líneas 2, 67, 90

TU NEGOCIO LOCAL EN TRIEL – SUR - SEINE

El Fontenoy:

160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SENA

Parada de Senet: Líneas 42, 64, 65, 66, 87

TUS TIENDAS LOCALES EN VERNEUIL-SUR-SEINE

El Saint-Raphaël:

71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE

Parada Abbé Masure: líneas 43, 63, 67, 68, 92

