Noticias similares

Ya las conoces, esas tiendas en tus esquinas. Pasas por ahí todos los días, pero ¿sabías que tus estanqueros te ofrecen la posibilidad de recargar tu pase Navigo?
¡Practica! Recarga tu pase mensual Navigo, el pase Navigo Easy cerca de ti.
Descubre a continuación la lista de tus tiendas locales.
TUS TIENDAS LOCALES EN ANDRÉSY
Tabac Presse Andrésy:
55 avenue de Robaresses, ANDRESY
Parada Valois Robaresses: líneas 20, 41, 72, 91
El Café des Sports:
24 rue du Général Leclerc, ANDRESY
Parada Leclerc: líneas 40, 59, 74
TU NEGOCIO LOCAL EN CARRIÈRES – SOUS - POISSY
Claude Monet de Tabac-Presse:
50 rue Claude Monet, CARRIÈRES SOUS POISSY
Parada del cementerio: líneas 2, 29, 52, 53
Tabaco de Europa:
385 Avenue de l'Europe, CARRIÈRES SOUS POISSY
Parada 3 Tours: Líneas 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53
TU NEGOCIO LOCAL EN ORGEVAL
El vikingo:
6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL
Parada de Eglise: líneas 12, 70, 71
TUS TIENDAS LOCALES EN POISSY
La caja de puros:
21 avenue du Cep, POISSY
Parada Le Cep: líneas 1, 5, 8, 42, 67
El Balto:
5 rue aux Moutons, POISSY
Parada Le Cep: líneas 1, 5, 8, 42, 67
Bar-Tabac Le Mercure:
76 boulevard Robespierre, POISSY
Parada Lycée Adrienne Bolland: líneas 3 y 55
Tabaco de la Gara:
13 rue du Général de Gaulle, POISSY
Parada Parvis Gara: Líneas 1, 2, 3, 5, 55
Le Racine Tobacco:
20 plazas Racine, POISSY
Parada de Racine: líneas 2, 67, 90
TU NEGOCIO LOCAL EN TRIEL – SUR - SEINE
El Fontenoy:
160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SENA
Parada de Senet: Líneas 42, 64, 65, 66, 87
TUS TIENDAS LOCALES EN VERNEUIL-SUR-SEINE
El Saint-Raphaël:
71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE
Parada Abbé Masure: líneas 43, 63, 67, 68, 92