Noticias similares

Averigua el número medio de personas a bordo del tranvía T9 para organizar tu trayecto
¿Te gustaría saber cuándo está más concurrido o, por el contrario, cuándo es menos concurrido?
Para ayudarte a organizar tu viaje en las mejores condiciones, aquí presentamos una guía visual sencilla y clara que ilustra la riqueza media a bordo del T9 para viajar de forma informada y serena.
¿Por qué esta información?
Entender cuándo el tranvía está más o menos lleno te permite:
- Elige horarios menos concurridos para mayor comodidad.
- Deja tiempo suficiente en caso de grandes multitudes.
- Adapta tu viaje para viajar con más serenidad, especialmente en hora punta.
¡A veces, unos minutos antes o después pueden marcar una gran diferencia!
¿Cómo podemos entender esta información?
El número de pasajeros a bordo se indica según la dirección del tráfico, ya que varía según si viajas a París u Orly en diferentes momentos del día.
Cada gráfico presenta un nivel teórico de tráfico en una escala de color:
- Verde : tranvía con luz, asientos disponibles, viaje relajado.
- Amarillo : multitudes normales, a veces asientos limitados, algunos pasajeros de pie.
- Rojo : gran afluencia, tranvía a menudo lleno, pasajeros de pie y a veces esperando.
Estas imágenes te ayudarán a anticipar tu viaje según tu horario habitual o ocasional, eligiendo el horario que mejor se adapte a tus necesidades. Sin embargo, esta información sigue siendo una media teórica para toda la carrera. La asistencia real en un día determinado puede ser diferente de la asistencia media que se observa habitualmente.