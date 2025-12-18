Noticias similares

¿Cómo podemos entender esta información?

El número de pasajeros a bordo se indica según la dirección del tráfico, ya que varía según si viajas a París u Orly en diferentes momentos del día.

Cada gráfico presenta un nivel teórico de tráfico en una escala de color:

Verde : tranvía con luz, asientos disponibles, viaje relajado.

: tranvía con luz, asientos disponibles, viaje relajado. Amarillo : multitudes normales, a veces asientos limitados, algunos pasajeros de pie.

: multitudes normales, a veces asientos limitados, algunos pasajeros de pie. Rojo : gran afluencia, tranvía a menudo lleno, pasajeros de pie y a veces esperando.

Estas imágenes te ayudarán a anticipar tu viaje según tu horario habitual o ocasional, eligiendo el horario que mejor se adapte a tus necesidades. Sin embargo, esta información sigue siendo una media teórica para toda la carrera. La asistencia real en un día determinado puede ser diferente de la asistencia media que se observa habitualmente.