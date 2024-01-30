Escanea el código QR en tu horario, encuentra los siguientes pasajes de tus autobuses en tiempo real y sigue su llegada en el mapa.
¿Quieres saber el tiempo de espera para tu próximo autobús? ¡Es fácil!
Solo tienes que escanear el código QR en el horario de tu punto de parada.
Cuando termine, encontrarás información en tiempo real sobre la llegada de tu próximo autobús:
- Tiempo de espera
- La geolocalización de tu autobús
En caso de una interrupción en tu línea o en toda la red de autobuses, encontrarás un enlace que te permitirá obtener más detalles sobre ella y el impacto en tu ruta.
No dudes en seguirnos en nuestro feed de X (ex Twitter): @Saclay_IDFM
¡Nos vemos pronto en tus líneas!