¿Quieres saber el tiempo de espera para tu próximo autobús? ¡Es fácil!

Solo tienes que escanear el código QR en el horario de tu punto de parada.

Cuando termine, encontrarás información en tiempo real sobre la llegada de tu próximo autobús:

- Tiempo de espera

- La geolocalización de tu autobús

En caso de una interrupción en tu línea o en toda la red de autobuses, encontrarás un enlace que te permitirá obtener más detalles sobre ella y el impacto en tu ruta.