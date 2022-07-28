Ahora puedes seguir todas las noticias de tus líneas en esta sección "Noticias" del portal regional de Île-de-France Mobilités , en la app de Île-de-France Mobilités o en la cuenta de Twitter @Bievre_IDFM.

¿Una pregunta, una queja? ¡Es posible con un solo clic!

Puedes contactarnos de tres maneras, y estamos comprometidos a responderte lo antes posible:

A través del formulario de contacto en la página de Noticias de Bièvre, haciendo clic en Contactarnos

En la cuenta de Twitter: @Bievre_IDFM

Por teléfono, en el 0 806 079 357, de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 5 p.m., excepto festivos

Así que no esperes más y nos vemos pronto en tus líneas.