Aprovecha la información simplificada de los pasajeros gracias a nuevos medios de contacto: aplicación, sitio web, Twitter, teléfono.
Coordenadas de la red de autobuses Paris Saclay
Contacto y preguntas
Publicado el
Lectura 1 min
Activo desde el 1 de agosto, descubre las nuevas coordenadas de tu red de autobuses en el territorio de Paris Saclay.
Aprovecha la información simplificada de los pasajeros gracias a nuevos medios de contacto: aplicación, sitio web, Twitter, teléfono.
Coordenadas de la red de autobuses Paris Saclay