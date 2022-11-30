¡Tus contactos en tu territorio de Vélizy Vallées!

Publicado el

Lectura 1 min

¡Encuentra toda la información y noticias del territorio de Vélizy Vallées!

Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre sus líneas en el territorio de Vélizy Vallées:

  • Únete a nuestra cuenta de Twitter @VelizyVal_IDFM
  • Sigue la información de tráfico de tu territorio en la web de Île-de-France Mobilités en esta página - Acceder a la información de tráfico
  • Para cualquier otra información, contáctanos:
    Por correo electrónico rellenando este formulario - Formulario de acceso -
    por teléfono al 01 87 58 04 35
    Por correo a la siguiente dirección:
    Valle de Keolis Vélizy Bièvre
    19, rue Général Valérie André
    78140 Vélizy-Villacoublay