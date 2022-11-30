Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre sus líneas en el territorio de Vélizy Vallées:

Únete a nuestra cuenta de Twitter @VelizyVal_IDFM



Sigue la información de tráfico de tu territorio en la web de Île-de-France Mobilités en esta página - Acceder a la información de tráfico



Para cualquier otra información, contáctanos:

Por correo electrónico rellenando este formulario - Formulario de acceso -

por teléfono al 01 87 58 04 35

Por correo a la siguiente dirección:

Valle de Keolis Vélizy Bièvre

19, rue Général Valérie André

78140 Vélizy-Villacoublay