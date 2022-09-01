Noticias similares

Al salir de tu estación, tu autobús espera hasta 5 minutos adicionales por si el tren se retrasa.

Este servicio está disponible a partir de las 14:00, cuando la frecuencia es de 30 minutos o más.

Esta coordinación garantiza un viaje fluido entre ambos medios de transporte y evita el estrés de que el autobús salga cuando el tren llega a la estación.