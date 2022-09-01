Noticias similares

Conexión garantizada: ¡tu autobús está esperando a que llegue tu tren!

Al salir de tu estación, tu autobús espera hasta 5 minutos adicionales por si el tren se retrasa.

Este servicio está disponible a partir de las 14:00, cuando la frecuencia es de 30 minutos o más.

Esta coordinación garantiza un viaje fluido entre ambos medios de transporte y evita el estrés de que el autobús salga cuando el tren llega a la estación.

Este servicio está disponible:

Desde la estación Boussy-Saint-Antoine:

  • Línea [QB] (estación Boussy-Saint-Antoine vía Quincy-sous-Sénart)
  • Noche de autobús Quincy-sous-Sénart
  • Bus: Soirée Boussy-Saint-Antoine

 

Desde la estación de Brunoy:

  • Línea [D] – índice amarillo ocre – (estación de Brunoy vía Brunoy Portalis)
  • Línea [M] (Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
  • Autobús vespertino Brunoy Sud

 

Desde la estación Combs-la-Ville Quincy:

  • Línea [S] (estación Combs-la-Ville Quincy > estación Boussy-Saint-Antoine)

 

Desde la estación de Juvisy:

  • Autobús vespertino de Draveil

 

Desde la estación Montgeron-Crosne:

  • Línea [BM] (estación Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
  • Línea [P] (estación Montgeron-Crosne vía Montgeron La Forêt)
  • Autobús vespertino de Montgeron

 

 

Desde la estación Villeneuve-Saint-Georges:

  • Línea [H] (estación Villeneuve-Saint-Georges vía Crosne Désiré Bois)
  • Autobús vespertino de Crosne

 

Desde la estación de Vigneux-sur-Seine:

  • Línea [E] (estación Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
  • Línea [F] (Vigneux-sur-Seine > estación Draveil Sables de Rouvres)
  • Noche de autobús Vigneux-sur-Seine

 

Desde la estación de Yerres:

  • Línea [I] (estación de Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
  • Autobús vespertino Yerres Nord
  • Autobús vespertino Yerres Sur

