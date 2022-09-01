Noticias similares

Al salir de tu estación, tu autobús espera hasta 5 minutos adicionales por si el tren se retrasa.
Este servicio está disponible a partir de las 14:00, cuando la frecuencia es de 30 minutos o más.
Esta coordinación garantiza un viaje fluido entre ambos medios de transporte y evita el estrés de que el autobús salga cuando el tren llega a la estación.
Este servicio está disponible:
Desde la estación Boussy-Saint-Antoine:
- Línea [QB] (estación Boussy-Saint-Antoine vía Quincy-sous-Sénart)
- Noche de autobús Quincy-sous-Sénart
- Bus: Soirée Boussy-Saint-Antoine
Desde la estación de Brunoy:
- Línea [D] – índice amarillo ocre – (estación de Brunoy vía Brunoy Portalis)
- Línea [M] (Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
- Autobús vespertino Brunoy Sud
Desde la estación Combs-la-Ville Quincy:
- Línea [S] (estación Combs-la-Ville Quincy > estación Boussy-Saint-Antoine)
Desde la estación de Juvisy:
- Autobús vespertino de Draveil
Desde la estación Montgeron-Crosne:
- Línea [BM] (estación Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
- Línea [P] (estación Montgeron-Crosne vía Montgeron La Forêt)
- Autobús vespertino de Montgeron
Desde la estación Villeneuve-Saint-Georges:
- Línea [H] (estación Villeneuve-Saint-Georges vía Crosne Désiré Bois)
- Autobús vespertino de Crosne
Desde la estación de Vigneux-sur-Seine:
- Línea [E] (estación Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
- Línea [F] (Vigneux-sur-Seine > estación Draveil Sables de Rouvres)
- Noche de autobús Vigneux-sur-Seine
Desde la estación de Yerres:
- Línea [I] (estación de Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
- Autobús vespertino Yerres Nord
- Autobús vespertino Yerres Sur